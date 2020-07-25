Регионы готовы закупить упаковку нового онкопрепарата от «Биокада» по цене около 230 тысяч рублей

Три региональных госструктуры объявили тендеры на закупку нового препарата «Биокада» для терапии меланомы – Фортека (пролголимаб) – на общую сумму 25 млн рублей. Средняя начальная максимальная цена за флакон Фортеки (5мл) препарата варьируется от 229,5 тысячи рублей до 231,5 тысячи рублей. Компания 23 июля анонсировала поступление Фортеки в аптеки и больницы.

Итоги первого аукциона на поставку 50 флаконов Фортеки в «Клинический онкодиспансер № 1» в Краснодарском крае на сумму в 11,475 млн рублей уже подведены, препарат согласилась поставить компания «Редфарм». Еще один аукцион объявил Комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгограда – 36 упаковок с начальной ценой 8,33 млн рублей, третий – ГУП «Фармация» в Мордовии, которая собирается закупить 24 флакона на 5,52 млн рублей.

Пролголимаб – PD-1 ингибитор, восстанавливает способность иммунной системы человеческого организма бороться с опухолью. Препарат был одобрен Минздравом РФ в конце апреля 2020 года для терапии метастатической (неоперабельной) меланомы.

По данным компании, до появления отечественного ингибитора PD1 рынок терапии меланомы кожи в России был монополизирован ниволумабом (Опдиво от BMS) и пембролизумабом (Китруда от MSD). Эти препараты заняли третью и четвертую строчки рейтинга Vademecum «ТОП50 онкопрепаратов, закупленных регионами в первой половине 2019 года», их закупили за полгода на 7 млрд рублей.

В «Биокаде» рассчитывают, выход Фортеки на рынок и включение препарата в ЖНВЛП «значительно снизит нагрузку на бюджет». Компания уже подала заявку на включение пролголимаба в перечень жизненно важнейших препаратов на 2021 год.

«Биокад» разрабатывал Фортеку с 2013 года, потратив на этот проект 737,2 млн рублей из собственных средств.

В сентябре 2019 года препарат прошел КИ на 126 пациентах с нерезектабельной меланомой в России. В ноябре того же года фармкомпания получила разрешение на проведение в Словакии и Венгрии международного многоцентрового КИ пролголимаба. В двух европейских странах были привлечены не менее 292 пациентов из России, КНР и стран Евросоюза. В проведение КИ планировалось вложить не менее 25 млн евро. Успешное завершение испытаний позволит вывести препарат в Европу и Китай.

«Биокад» – российская биотехнологическая компания, основу продуктового портфеля которой составляют средства для лечения онкозаболеваний, ВИЧ-инфекции, гепатита, рассеянного склероза. Выручка ЗАО «Биокад» в 2019 году, по данным СПАРК-Интерфакс, составила 24,1 млрд рублей, чистая прибыль – 5,3 млрд рублей. В компании 70% принадлежит «Вектор-Биофарму», выделенному в 2018 году из «Фармстандарта» Виктора Харитонина для инвестиционной деятельности, а 30% – основателю «Биокада» Дмитрию Морозову.