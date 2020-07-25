Lonza планирует продать подразделение специализированных ингредиентов

Швейцарская компания Lonza планирует начать продажу своего подразделения по выпуску специализированных ингредиентов во второй половине 2020 года, дабы сосредоточиться на фармацевтическом бизнесе, в рамках которого, в частности, производится экспериментальная вакцина против коронавируса, разрабатываемая американской компанией Moderna.

Как сообщается, прибыль компании за первое полугодие выросла на 22% до 478 млн швейцарских франков ($517 млн) благодаря увеличенному спросу со стороны биотехнологических компаний. Продажи Lonza выросли на 3,3% до 3,1 млрд франков, что соответствует консенсусу оценок аналитиков.

С прошлого года Lonza выделяет свой бизнес по производству специализированных ингредиентов в отдельное подразделение. «Как только продажа будет завершена, Lonza станет чисто фармацевтической и биотехнологической компанией, — сказал председатель правления Альберт Баэни (Albert Baehny) в письме акционерам. — Продажа даст возможность сконцентрировать наше внимание и ресурсы.»

Баени добавил, что передача технологии совместно с компанией Moderna в рамках проекта по их мРНК-вакцине от коронавирусной инфекции завершена, и первая небольшая партия препарата, как ожидается, будет доставлена на завод в Портсмуте (штат Нью-Гэмпшир, США) до конца этого месяца.

Lonza стремится завершить установку производственной линии в Нью-Гэмпшире для экспериментальной вакцины от Moderna на месяц раньше, чем первоначально планировалось, сообщалось что это был декабрь 2020 года.

Ранее Альберт Баени высказал опасения, что наем квалифицированного персонала в кратчайшие сроки и поиск оборудования, такого как биореакторы, могут поставить перед почти невыполнимыми целями, связанными с началом коммерческого производства ингредиентов для вакцины от Moderna.

Однако в этом месяце Lonza уже готовит производство небольших партий для испытаний мРНК-вакцины на 30 000 человек.

Баени уверил журналистов, что найдет рабочих и оборудование не только для завершения промышленного производства в этом году в Портсмуте, но и в начале следующего года в Виспе (Швейцария).

«В основном нет серьезных проблем с оборудованием, с ним немного сложнее, чем с людьми, но я не думаю, что мы столкнемся с задержками из-за проблем с поставкой оборудования, как видится это сегодня, — сказал он, добавив — У нас есть сильная поддержка со стороны администрации Трампа, чтобы иметь доступ к оборудованию.»

Напомним, что у Lonza подписан 10-летний контракт с Moderna на производство ингредиентов для лекарств, включая кандидатную вакцину.

gmpnews