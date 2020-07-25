Новости фармацевтической отраслиФармацевтические технологии В Индии разработан экономически выгодный процесс синтеза субстанции фавипиравир

Индия разработала экономически эффективный процесс синтеза активной фармацевтической субстанции фавипиравир (favipiravir).

По сообщению The Economic Times, фармацевтическая компания Cipla полностью готова к запуску производства фавипиравира, разработанного Советом научных и промышленных исследований (CSIR), предназначенного для лечения пациентов с COVID-19.

CSIR-Индийский институт химических технологий (CSIR-IICT) разработал экономически эффективный процесс с использованием доступных на местном рынке химических веществ, необходимых для синтеза фавипиравира и передал эту технологию Cipla.

Cipla уже масштабировала процесс на своем производственном объекте и обратилась к индийскому регулятору (DCGI) за разрешением на запуск продукта в Индии. Учитывая, что DCGI ограничил применение фавипиравира экстренным использованием, Cipla готова готова к запуску продукта для помощи пациентам, страдающим от COVID-19.

Комментируя разработку, директор CSIR-IICR С Чандрашехар (S Chandrashekha) сказал, что технология очень эффективна, что делает ее доступной и позволяет Cipla производить большое количество продукта в течение короткого промежутка времени.

Генеральный директор CSIR Шекхар С Манде (Shekhar C Mande) отметил, что они работают совместно с промышленностью в области разработки быстрых решений и продуктов для смягчения последствий COVID-19, и это партнерство с Cipla является примером того, как CSIR стремится перенаправить уже используемые для других заболеваний лекарства на борьбу с пандемией COVID-19.

gmpnews