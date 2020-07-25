Минпромторг: таможенные склады подготовились к маркировке лекарств

Оператор маркировки, импортеры лекарств и склады могут обеспечить возможность цифровой маркировки лекарств в короткие сроки, отмечают в Минпромторге.

Минпромторг РФ подтвердил готовность таможенных складов к маркировке лекарств, комментируя Постановление Правительства № 1079 от 21.07.2020. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В соответствии с Постановлением Правительства № 1079 от 21.07.2020, маркировку лекарств, произведенных за рубежом и ввозимых в Россию, можно производить на таможенных складах.

«Минпромторг России анализировал возможность маркировки лекарств на таможенных складах, обладающих соответствующей лицензией. Такие мощности имеются», — сказали в министерстве.

По данным пресс-службы, оператор маркировки (Центр развития перспективных технологий), импортеры лекарств и склады могут обеспечить возможность цифровой маркировки лекарств в короткие сроки.

Фото: Олег Кирюшкин

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