В России могут появиться новые виды аптечных организаций

Минздрав подготовил проект приказа «Об утверждении видов аптечных организаций». Согласно документу, внутрибольничные аптеки будут выделены в отдельную категорию. Кроме того, в законодательстве появится новый вид аптечной организации – «аптека индивидуального предпринимателя». Принадлежность к этой категории владельцы должны будут обозначать на вывеске и в фирменном наименовании.

С 1 января 2021 года утратит силу приказ Минздравсоцразвития России от 27.07.2010 № 553н «Об утверждении видов аптечных организаций». Минздрав России разработал проект приказа «Об утверждении видов аптечных организаций», в котором предлагает сохранить виды аптечных организаций «аптека», «аптечный пункт» и «аптечный киоск». Проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru

«При этом вид аптечной организации «аптека» предлагается разделить на аптеки, обслуживающие население и являющиеся самостоятельными, и аптеки, являющиеся структурным подразделением медицинской организации, ввиду того, что в настоящее время, по данным Росздравнадзора, свыше 2 500 медицинских организаций имеют в своей структуре аптеки, в том числе с правом изготовления асептических лекарственных форм», – сказано в пояснительной записке к проекту приказа.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия» и Союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина считает правильным выделение в отдельную категорию внутрибольничных аптек. «Когда речь идет о бюджетном финансировании, действует другое нормативно-правовое регулирование, вплоть до особенностей формирования штатного расписания. Случалось, что во внутрибольничной аптеке оставляли одного сотрудника, называя его старшим провизором, что нарушало номенклатуру Минздрава», – объясняет она.

Эксперта поддержала и президент Ассоциации «Фармацевтическое содружество» Наталья Назаренко. «Нормативная база для внутрибольничных аптек – по хранению, получению и распределению препаратов – должна отличаться от стандартной. Сейчас ряд вопросов, которые есть у этих организаций, приходится решать по аналогии с другими аптеками. Если появятся правила, это упростит и систематизирует их работу», – полагает собеседница «ФВ».

Минздрав вводит новый вид внутрибольничной аптеки – «производственная с правом изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов». Это решение принято согласно поручениям Президента России после встречи ‎со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 9 июля 2019 года.

Документом также предлагается ввести отдельную категорию «аптека индивидуального предпринимателя».

«В связи с многочисленными фактами использования вида аптечной организации («аптека» или «аптечный пункт») в вывеске и фирменном наименовании индивидуального предпринимателя предлагается установить новый вид аптечной организации – «аптека индивидуального предпринимателя»», – говорится в пояснительной записке.

Эксперты сочли такое предложение нецелесообразным.

«Хорошо поставленная работа ИП не отличается от аптек других форм собственности по качеству обслуживания, ассортименту, фармконсультированию. Для потребителей после изменений на вывеске такая организация будет выглядеть как «недоаптека». При этом в некоторых случая ИП может организовать работу не хуже, а даже лучше более крупных организаций», – объясняет Назаренко.

Елена Неволина добавляет, что смена вывесок повлечет дополнительные расходы для малого бизнеса.

«Мы давно настаиваем на изменении статуса аптечных киосков. Сейчас эти организации отличаются только тем, что не имеют права продавать рецептурные препараты. Это ограничивает лекарственную доступность и создает неравные условия работы на фармрынке. В частности, такая форма может быть использована торговыми сетями, которые хотят продавать безрецептурный ассортимент. Мы считаем, что законодатель должен пойти дальше: аптечные киоски должны открывать только те организации, в состав которых входит хотя бы одна аптека», – считает Елена Неволина.

Участники рынка считают, что новая классификация ничего не поменяет в условиях работы аптек. «Вряд ли это как-то может повлиять на текущую деятельность аптек разных форм собственности, включая аптеки, являющиеся структурными подразделениями медицинских организаций», – говорит руководитель пресс-службы «Губернских аптек» (Красноярский край) Анатолий Патюков.

Ольга Коберник

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