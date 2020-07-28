BARDA выделит дополнительные 472 млн долл. для вакцины против COVID-19 компании Moderna

Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок Минздрава США согласилось предоставить дополнительные средства для исследований вакцины против коронавируса от компании Moderna. Общая сумма выделенных средств составит около 955 млн долл.

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила об изменении условий контракта с Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA), подразделением Министерства здравоохранения и социальных служб США. Информация об этом размещена на портале Business Wire.

Согласно публикации, BARDA поддержит позднюю стадию клинической разработки вакцины против коронавируса дополнительными 472 млн долл. Ранее организация выделила 483 млн долл. на исследования поздней фазы, однако изначально Moderna планировала вовлечь значительно меньшее число участников.

Данное испытание – первое клиническое исследование 3-й фазы вакцины против COVID-19, которое стартовало в США. Предполагаемое число участников – 30 тыс. человек, около половины из них получат экспериментальную вакцину mRNA-1273, остальные – плацебо. Предварительные результаты исследования первой фазы уже появились в научном журнале.

По подсчетам американских аналитиков, объем продаж кандидата mRNA-1273 в ближайшие годы достигнет 5 млрд долл. Moderna оказалась одной из компаний, которая не намерена терять прибыль и устанавливать особые цены на вакцину в период пандемии. Компания уже заключила соглашение с Catalent Inc., которое предполагает производство 100 млн доз препарата для Соединенных Штатов, а также испанской Rovi о производстве вакцины для стран за пределами США.

Анастасия Теслина

pharmvestnik