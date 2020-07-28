Минздрав отменил регистрацию оригинального интерферона

Минздрав в период с 15 по 27 июля вынес регуляторные решения в отношении четырех препаратов. Среди отозванных с российского рынка ‒ препарат «Интрон А» бельгийской компании «Шеринг-Плау Лабо Н.В.». Производителем лекарства является компания «МСД», Ирландия.

Отзыв с рынка препарата «Интрон А»

Минздрав отменил государственную регистрацию препарата «Интрон А». Регистрационное удостоверение П N014632/01 от 15.01.2009 выдано «Шеринг-Плау Лабо Н.В.», Бельгия.

Действующим веществом препарата является интерферон альфа-2b. Лекарство зарегистрировано в форме раствора для внутривенного и подкожного введения. Разрешено для лечения хронического гепатита В, С, некоторых видов лейкозов, множественной миеломы, меланомы и других онкологических заболеваний.

Отмена государственной регистрации произошла на основании заявления владельца регистрационного удостоверения компании «Шеринг-Плау Лабо Н.В.». После отзыва «Интрон А» на рынке остается один интерферон альфа-2b российского производителя в форме раствора для внутривенного и подкожного введения.

Отмена государственной регистрации с 15 по 27 июля

В указанный период Минздрав отменил регистрацию и исключил из Государственного реестра три препарата:

Капли гомеопатические «Окулохель», П N015957/01 от 02.10.2009, «Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ», Германия. Раствор для приема внутрь «Доктор Тайсс Мультивитамол», П N011636/01 от 26.08.2011, «Др.Тайсс Натурварен ГмбХ», Германия. Эликсир «Доктор Тайсс Геровитал», П N011815/01 от 11.12.2008, «Др.Тайсс Натурварен ГмбХ», Германия.

Препараты отозваны на основании заявлений производителей или уполномоченных юридических лиц.

Елена Воронина

pharmvestnik