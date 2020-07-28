Стала известна стоимость исследований вакцины «Вектора»

Контракт на проведение испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» на добровольцах заключен 14 июля. Исполнителем клинического исследования I–II фазы по договору является МСЧ № 163 Федерального медико-биологического агентства. Стоимость исследования составляет 46 241 181 руб. Как следует из информации об исполнении контракта, «Вектор» в качестве авансового платежа внес 30% стоимости исследования, или 9 млн 300 тыс. руб. Источником финансирования исследования является федеральный бюджет.

Согласно смете расходов, оплата услуг добровольцев, проведение иммунологических исследований составляет почти половину стоимости контракта ‒ 21 871 697 руб. Каждый доброволец получит по 148 тыс. руб., следует из текста договора.

В ходе испытаний будет проведена двухэтапная вакцинация. Препарат или плацебо будет вводиться с разницей в 21 сутки. Это следует из технического задания контракта. Добровольцы будут госпитализированы в стационар МСЧ № 163 на 23 суток. Последующее наблюдение за добровольцами будет осуществляться через 3, 6 и 9 месяцев после первой вакцинации.

Вакцина «ЭпиВакКорона» представляет собой суспензию для внутримышечного введения, должна храниться при пониженных температурах: от +2 до +8 °С.

«Вектор» является собственником любых данных и биологических образцов, полученных в ходе исследования. Организации будут принадлежать все права на изобретения, напрямую связанные с исследованием.

Как писал «ФВ» ранее, «Вектор» получил разрешение на введение вакцины добровольцам 24 июля. На первом этапе препарат получат 100 участников.

Первая фаза испытаний будет проходить с плацебо-контролем. Безопасность, реактогенность и иммуногенность будут оценивать, сравнивая результаты в группах. Регистрацию вакцины «Вектор» планирует осенью 2020 года.

Елена Воронина

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