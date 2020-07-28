Стала известна стоимость исследований вакцины «Вектора»

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» заключил контракт на исследование вакцины «ЭпиВакКорона» на добровольцах. Источником финансирования является федеральный бюджет. Информация размещена на портале zakupki.gov.ru.
Контракт на проведение испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» на добровольцах заключен 14 июля. Исполнителем клинического исследования I–II фазы по договору является МСЧ № 163 Федерального медико-биологического агентства. Стоимость исследования составляет 46 241 181 руб. Как следует из информации об исполнении контракта, «Вектор» в качестве авансового платежа внес 30% стоимости исследования, или 9 млн 300 тыс. руб. Источником финансирования исследования является федеральный бюджет.
Согласно смете расходов, оплата услуг добровольцев, проведение иммунологических исследований составляет почти половину стоимости контракта ‒ 21 871 697 руб. Каждый доброволец получит по 148 тыс. руб., следует из текста договора.
В ходе испытаний будет проведена двухэтапная вакцинация. Препарат или плацебо будет вводиться с разницей в 21 сутки. Это следует из технического задания контракта. Добровольцы будут госпитализированы в стационар МСЧ № 163 на 23 суток. Последующее наблюдение за добровольцами будет осуществляться через 3, 6 и 9 месяцев после первой вакцинации.
Вакцина «ЭпиВакКорона» представляет собой суспензию для внутримышечного введения, должна храниться при пониженных температурах: от +2 до +8 °С.
«Вектор» является собственником любых данных и биологических образцов, полученных в ходе исследования. Организации будут принадлежать все права на изобретения, напрямую связанные с исследованием.
Как писал «ФВ» ранее, «Вектор» получил разрешение на введение вакцины добровольцам 24 июля. На первом этапе препарат получат 100 участников.
Первая фаза испытаний будет проходить с плацебо-контролем. Безопасность, реактогенность и иммуногенность будут оценивать, сравнивая результаты в группах. Регистрацию вакцины «Вектор» планирует осенью 2020 года.
Елена Воронина
pharmvestnik