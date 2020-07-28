RNC Pharma: В первом полугодии в Россию ввезены фармсубстанции на сумму 87,3 млрд рублей

В 1-м полугодии Россия импортировала активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на сумму 87,3 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, с НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2019 года составила 54% в рублях.

По данным аналитической компании RNC Pharma, объем импорта активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Россию за первые шесть месяцев 2020 года исчислялся суммой 87,3 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, с НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2019 года составила 54% в рублях.

Натуральные объемы растут несколько скромнее, здесь долгосрочная динамика зафиксирована на уровне 25%, всего с начала года в нашу страну ввезено 7,3 тыс. тонн субстанций, включая сырье технического класса чистоты.

В отношении географии поставок фармсубстанций максимальную динамику как в денежном, так и в натуральном выражении по итогам 1-го полугодия показывали: Малайзия (отгрузки выросли в 12,9 раза), Мексика (в 6,4 раза) и Макао (в 4,4 раза). Речь идет о довольно ограниченном ассортименте поставок. Так, из Малайзии импортируются дексаметазон, бетаметазон и метилпреднизолон, из Мексики – калия клавуланат+целлюлоза микрокристаллическая, рифаксимин, висмута трибромфенолят и фосфомицин. Поставки из Макао касались вообще только одной позиции – доксициклина. Сопоставимую динамику аналитики отмечают в Японии, хотя здесь денежный объем поставок вырос в 6,5 раза, а натуральные показатели, напротив, сократились на 42%. Происходило это прежде всего из-за изменения ассортимента: импорт относительно дешевых позиций (глицин, севофлуран, бенфотиамин) либо прекратился, либо заметно сократился, а поставки ряда дорогих позиций кратно выросли, в частности, импорт долутегравира вырос в 10 раз в денежном и в 12 раз в натуральном выражении.

В отношении компаний – импортеров фармсубстанций в текущем году сменился лидер с точки зрения денежного объема: компания «КРКА-РУС» нарастила ввоз сырья в 1,8 раза, что помогло отодвинуть на второе место «Сервье». Рублевый объем импорта французской компании за прошедший год сократился на 13%.

Максимальные темпы роста поставок АФИ по компаниям-импортерам в 1-м полугодии были зафиксированы у «АстраЗенека Индастриз» (отгрузки выросли в 36,3 раза в рублях). Предприятие завозило всего две позиции: дапаглифлозин и тикагрелор. Производство полного цикла соответствующих препаратов: «Форсига» и «Брилинта» локализовано на предприятии компании в Калужской области. Второй с точки зрения динамики поставок результат показал российский «Биоком», здесь в текущем году объем импорта увеличился практически в 17 раз. Причины в основном касались поставок гидроксихлорохина, спрос на который многократно вырос в рамках эпидемии COVID-19.

pharmvestnik