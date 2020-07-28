Минздрав закупает препарат для лечения наследственной ферментативной недостаточности

Минздрав объявил аукцион на поставку препарата велаглюцераза-альфа в рамках программы лекарственного обеспечения пациентов, страдающих высокозатратными заболеваниями. Прием заявок на участие заканчивается 30 июля.

Минздрав объявил аукцион на поставку лекарственного препарата велаглюцераза-альфа, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД в рамках реализации постановления Правительства РФ № 1416 от 26.11.2018. Об этом сообщается на сайте zakupki.gov.ru

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 164 580,00 руб.

Елена Сидорова

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