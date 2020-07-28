RNC Pharma: в июне импортеры готовых лекарств вновь сделали значительные товарные запасы

Суммарный объем импорта готовых лекарств в Россию за январь–июнь 2020 г. составил 269,3 млрд. руб. В июне импортеры вновь стремились сформировать товарный запас, после того как стало ясно, что очередного переноса старта системы маркировки уже не произойдет.

Суммарный объем импорта готовых ЛП в Россию за январь–июнь 2020 года составил 269,3 млрд. руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Динамика к аналогичному периоду 2019 года так и не смогла выбраться из отрицательной зоны: -2% в рублях. Такую статистику приводит аналитическая компания RNC Pharma.

По итогам периода с января по май 2020 года показатель прироста поставок находился в еще более глубоком минусе (-27%). В июне импортеры вновь стремились сформировать товарный запас, после того как стало ясно, что очередного переноса старта системы маркировки уже не произойдет. Поставки in-bulk по итогам 1-го полугодия 2020 года продемонстрировали рост на 20%, суммарно с начала года в РФ было ввезено нерасфасованной продукции на сумму 64,5 млрд руб.

Аналитики отмечают, что активизация поставок готовых ЛП стартовала еще в мае 2020 года, в июне же поставщики настолько активно грузили товар, что денежный объем импорта ГЛП за этот период превысил показатели июня 2019 года в 2,1 раза, а сумма поставок была сопоставима с теми объемами, которые отгружались ежемесячно в октябре-ноябре 2019 года – в период подготовки к первой попытке запуска системы маркировки ЛП.

Формирование товарных запасов касалось в основном продукции верхнего ценового сегмента, так что натуральная динамика заметно отставала от показателей прироста в рублях. Так, в июне импорт готовых ЛП вырос на 44% в упаковках, но общую картину за полугодие это уже изменить не могло, суммарно относительно января–июня 2019 года аналитики фиксируют -23% в упаковках. Поставки нерасфасованных препаратов также уходят в минус, здесь динамика еще хуже: -31,4% в минимальных единицах дозирования (МЕД). Общий объем поставок по ГЛП и нерасфасованным препаратам составил 14,2 млрд МЕД, это на 20,5% меньше, чем годом ранее.

Из числа корпораций в рамках ТОР-20 по объемам импорта в денежном выражении максимальную динамику относительно 1-го полугодия 2019 года продемонстрировала «Бристол-Майерс Сквибб», за год поставки продукции корпорации выросли в 3,8 раза (в рублях). Максимальную динамику обеспечили препараты «Ервой» (рост в 52,5 раза) и «Абраксан» (в 13,2 раза), причем второй лидировал с точки зрения абсолютного рублевого объема поставок. Значительные темпы роста продемонстрировал также «Биоген Айдек Лимитед», поставки за год выросли в 3,7 раза в рублях. Причем в текущем году поставлялась пока только «Спинраза».

Среди топовых поставщиков нерасфасованной продукции динамика была заметно скромнее, максимальный прирост по итогам 1-го полугодия 2020 года в ТОР-20 корпораций показал «Астеллас», по сравнению с 1-м полугодием 2019 года отгрузки выросли в 4,6 раза в рублях. Основной вклад в динамику внес «Флемоксин-Солютаб», препарат проходит упаковку на мощностях предприятия «Ортат» группы «Р-Фарм» в Костромской области. Второй результат показала «Эйсай»: за год поставки нерасфасованных препаратов компании выросли в 3,2 раза. Речь идет о препаратах «Халавен» и «Ленвима», упаковкой обоих занимается уфимское подразделение «Фармстандарт».

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