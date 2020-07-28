ГК «Фармэко» доставит гуманитарные грузы детям-сиротам из девяти регионов

24 июля стартовала благотворительная акция «Время добрых дел», направленная на помощь детям-сиротам в девяти регионах России. В интернаты и медицинские учреждения Тульской, Курской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Владимирской областей, Ставропольского края и Республики Башкортостан отправились машины с игрушками, детской одеждой, канцтоварами и средствами гигиены.

Акцию совместно проводят ГК «Фармэко», «Детский мир» и «МС Интермарк Авто» под эгидой благотворительного фонда «Столица милосердия». Благодаря общим усилиям удалось собрать гуманитарный груз для детей – воспитанников домов-интернатов на сумму более 27 млн руб. и организовать его доставку в регионы.

«В период пандемии людей, нуждающихся в социальной поддержке, неизбежно становится больше, а помогать в силу карантинных ограничений становится сложнее, – рассказал председатель попечительского Совета благотворительного фонда «Столица милосердия» Владислав Федотов. – Тем не менее нашим сотрудникам в режиме самоизоляции в ходе акции «Время добрых дел» удалось совместно с ГК «Детский мир», ГК «Фармэко» и компанией «МС Интермарк Авто» собрать подарки для детей – воспитанников домов-интернатов. Поставка грузов уже началась».

«ГК «Фармэко» стала партнером благотворительного фонда «Столица милосердия» и уже в третий раз участвует в подобной акции, – отметил председатель Совета директоров ГК «Фармэко» Владимир Бабий. – В этот раз помощь будет отправлена в девять регионов. Первыми ее получили 32 учреждения для детей-сирот в Ставропольском крае. Мы рады тому, что благотворительные поставки охватывают все больше городов, помощь получают больше детей, которые действительно в этом нуждаются. Мы вместе делаем нужное и важное дело».

Акция «Время добрых дел» продлится до конца августа. За это время каждый из перечисленных регионов получит по 32 палеты товаров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и распределит помощь по учреждениям области.

Источник: Ирвин 2

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