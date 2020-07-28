Трамп подписал распоряжения о снижении цен на лекарственные препараты

Президент США Дональд Трамп подписал четыре распоряжения, направленных на снижение цен на рецептурные препараты, говорится в сообщении Белого Дома. При этом доступ американцев к жизненно важным средствам, таким как инсулин, расширится.

Первое распоряжение направлено на федеральные медицинские центры, которым потребуется установить скидки на препараты инсулина и адреналина для граждан с низким уровнем дохода;

Второе распоряжение позволяет безопасный ввоз определенных лекарственных средств, разрешает реимпорт инсулиновых препаратов, произведенных в Соединенных Штатах, а также устанавливает механизм для широкого использования разрешений на ввоз препаратов в США;

Третье распоряжение запретит незаконные сделки между производителями и посредниками, что позволит пациентам напрямую получать положенные льготы и скидки;

Последнее распоряжение призывает платить самую низкую возможную цену за госпитальные лекарства, предоставляемые по программе Medicare. Как отмечается, сейчас США зачастую платят за эти средства на 80% больше по сравнению с другими развитыми странами.

Как сообщает издание STAT, администрация президента намерена ждать до 24 августа, пока фармацевтические компании не найдут способ значительно снизить цены. Первая встреча с представителями фармкомпаний намечена на 28 июля.

Даже если Белому Дому удастся выполнить часть планов перед президентскими выборами, все они с большой вероятностью будут оспорены в суде, считают эксперты STAT. Представители фарминдустрии уже заявили, что считают планы по импорту и международному ценообразованию неконституционными, а некоторые из них — способными помешать работе компаний, которые занимаются препаратами против COVID-19.

Анастасия Теслина

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