Дональд Трамп признал скупку 90% мировых запасов ремдесивира Соединенными Штатами

Власти США закупили большую часть запасов противовирусного средства ремдесивир, которое применяется для лечения коронавирусной инфекции в ряде стран. Несмотря на наличие дженериков, другие государства уже отмечают недостаток препарата.

«Моя администрация взяла под контроль 90% мирового запаса препарата ремдесивир», – заявил Президент США Дональд Трамп на брифинге 24 июля. В ходе встречи глава Белого дома также сообщил об издании новых распоряжений, направленных на снижение цен на лекарства.

В начале месяца стало известно, что Правительство США закупило у производителя Gilead Sciences трехмесячные запасы ремдесивира – более 500 тыс. доз, что составляет весь объем производства за июль и 90% запланированного объема выпуска на август и сентябрь. Как отмечали эксперты, после этого другие страны не смогут закупить препарат в значительном объеме. О проблемах с доступностью ремдесивира заявили в Европе.

Дженериковые версии препарата уже существуют, однако производить их смогут лишь страны с низким или средним уровнем дохода, отмечает Business Insider. Несколько индийских фармкомпаний заключили с Gilead Sciences лицензионные соглашения по производству дженериков ремдесивира для 127 государств. При этом в самой Индии наблюдается дефицит препарата, который привел в росту незаконной торговли этим средством.

Согласно первым результатам исследований, ремдесивир способствовал более быстрому выздоровлению пациентов с респираторными симптомами коронавирусной инфекции. В связи с этим в начале мая FDA выдало разрешение на экстренное использование препарата при тяжелой форме COVID-19. Далее ремдесивир разрешили применять для лечения пациентов с COVID-19 в ряде других стран, в том числе Индии, Южной Корее, Японии и Австралии.

В России клинические испытания ремдесивира проводят компании «Фармсинтез» и «Рош».

Анастасия Теслина

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