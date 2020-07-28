«Вектор» начал исследование вакцины от COVID-19 на добровольцах

Минздрав выдал разрешение «Вектору» на испытание вакцины от коронавируса на добровольцах. На первом этапе вакцину «ЭпиВакКорона» получат 100 участников исследования.

Испытание вакцины от коронавируса ГНЦ ВБ «Вектор» будет проходить в Кольцово. Введение «ЭпиВакКороны» добровольцам планируется в МСЧ № 163 Федерального медико-биологического агентства. На первом этапе препарат получат 100 участников исследования.

Первая фаза испытаний будет проходить с плацебо-контролем. Это значит, часть добровольцев получат вакцину, другая часть ‒ инъекцию без действующего вещества. Безопасность, реактогенность и иммуногенность будут оценивать, сравнивая результаты в группах.

Вакцина «ЭпиВакКорона» создана с использованием пептидных антигенов. Ранее «Вектор» использовал эту технологию в вакцине против Эболы. Применение иммунобиологического препарата одобрено Минздравом в 2018 году.

Новая вакцина для профилактики коронавирусной инфекции представляет собой суспензию для внутримышечного введения.

Ранее генеральный директор ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов заявлял об успешном завершении испытаний на животных трех прототипов вакцин. Речь шла о наиболее продвинутых с точки зрения полученных результатов препаратах. По словам Максютова, сложность заключается в создании безопасного препарата, способного сформировать защиту от инфекции. Возможной датой начала клинических испытаний он назвал 15 июля. Регистрацию вакцины «Вектор» планирует осенью 2020 года.

О завершении испытаний на добровольцах сообщил Национальный центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Была проведена оценка эффективности и безопасности двух лекарственных форм вакцины-кандидата. По словам директора центра Александра Гинцбурга, в гражданский оборот «Гам-КОВИД-Вак» может поступить в середине августа. Ведутся переговоры о передаче технологии, компании начнут производство вакцины уже в сентябре.

Елена Воронина

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