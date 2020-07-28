Пермское УФАС сообщило о раскрытии картеля на рынке поставок медикаментов

Пермское УФАС России признало АО «Пермфармация» и ООО «Фарма Софт» участниками картеля. По версии антимонопольного органа, в рамках заключенного антиконкурентного соглашения компании выиграли 12 аукционов на поставку лекарственных препаратов на общую сумму свыше 103 млн руб.

Пермское УФАС выявило картель на рынке поставок лекарственных средств. С осени 2017 года по декабрь 2018 года АО «Пермфармация» и ООО «Фарма Софт» синхронно (в пределах двух часов) подавали заявки на участие в аукционах, при этом ценовое предложение с минимально допустимым снижением в 0,5% делал лишь один из участников. Теперь им грозит штраф до 50 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба территориального органа.

«Фарма Софт» использует нежилое офисное помещение, а также мебель и оргтехнику в нем и склад для хранения лекарственных средств, принадлежащие «Пермфармация», – рассказал заместитель начальника отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации Пермского УФАС России Дмитрий Шилов. – С 2015 года между фирмами заключен договор аутсорсинга, согласно которому «Пермфармация» оказывает услуги по приемке товара, хранению с ответственностью за порчу, формированию заказов, комплектованию, отгрузке и доставке товаров третьим лицам».

Кроме того, 100%-ная доля в уставном капитале ООО «Фарма Софт» передана в ограниченное управление ООО «Капитал-Ф», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа «Пермфармация».

В отношении юридических лиц будет возбуждено производство по делам об административных правонарушениях. В связи с тем, что участниками соглашения был получен доход в крупном размере, материалы дела переданы в Управление МВД по городу Перми для проведения проверки на предмет наличия признаков преступления – нарушения ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции».

«ФВ» направил запрос группе предприятий «Пермфармация» с просьбой прокомментировать обвинения УФАС.

Екатерина Погонцева

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