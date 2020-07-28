СМИ: министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 24 июля 2020 года отправил в отставку министра здравоохранения региона Андрея Цветкова, возглавлявшего ведомство с 2017 года. Пост руководителя министерства займет главный врач Детской городской клинической больницы №9 Екатеринбурга Андрей Карлов. Его кандидатуру утвердил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

О кадровых изменениях изданию «Коммерсантъ» рассказал источник в правительстве региона, официальная информация по этому поводу пока отсутствует.

Во время визита в область 17 июля 2020 года глава Минздрава РФ Михаил Мурашко раскритиковал «небрежную организацию» системы здравоохранения, после чего Евгений Куйвашев пообещал произвести кадровые перестановки. Параллельно Росздравнадзор проводил в Свердловской области проверку оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией. В результате ведомство выявило «грубые нарушения» в организации медпомощи, а также при профилактике, диагностике и лечении профильных пациентов. Региональный минздрав получил тогда предписание об устранении нарушений.

В Свердловской области ограничительные меры по коронавирусу продлены до 3 августа 2020 года. «Прошу отнестись с пониманием. Мы действуем исходя из текущей эпидемиологической обстановки», – написал в своем Instagram губернатор региона. По состоянию на 27 июля 2020 года в области выявлено 19,7 тысячи случаев заражения COVID-19, причем 252 из них – за последние сутки. Всего в регионе выздоровели 14,5 тысячи человек, умерли 240. Занятость коронавирусных коек в регионе составляет 70%. Свободными остаются более 700 мест.

Кроме того, Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В.В. Тетюхина в июле уведомил Минздрав Свердловской области о закрытии приемного отделения для пациентов, поступающих на лечение в экстренной и неотложной форме по профилям «оториноларингология» и «гинекология». В центре отметили, что региональный минздрав задолжал медучреждению 25 млн рублей. С апреля по указанным профилям в центр поступали пациенты из перепрофилированной под прием больных COVID-19 Городской больницы №1 Нижнего Тагила.

По данным «Коммерсанта», новым министром здравоохранения региона станет Андрей Карлов. «Встречи в Москве прошли. Моя кандидатура действительно согласована. Но бумаги еще не подписаны», – сказал Карлов изданию.

Андрей Карлов окончил Уральский государственный медицинский университет. По окончании интернатуры по детской хирургии в ГКБ СМП, он три года отработал в Тавде (Свердловская область) хирургом, а в августе 1989 года поступил на работу в отделение неотложной хирургии Детской городской клинической больницы №9. С 2006 года является руководителем этого учреждения.