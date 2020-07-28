Renewal будет выпускать до 2 млн упаковок лекарственных настоек в месяц

С июля 2020 года фармкомпания Renewal («ПФК Обновление») запустила непрерывное полномасштабное производство настоек: валерианы, пустырника, прополиса, календулы, перца стручкового и других. В перспективе в компании рассчитывают занять до 25% рынка настоек в РФ.

Общие инвестиции в создание и развитие производственно-складского комплекса в поселке Сузун (Новосибирская область) составили около 1 млрд рублей. Производственная мощность нового корпуса превышает 2 млн упаковок настоек в месяц. Выпуск продукции организован в соответствии с правилами GMP, вторичная упаковка – в соответствии с требованиями обязательной маркировки лекарств DataMatrix кодом.

Растительное сырье для производства настоек Renewal соответствует международным стандартам качества, приобретается только у подтвержденных отечественных и европейских поставщиков. Все сырье проходит многофакторный входной анализ, в том числе радиационный контроль безопасности и микробиологический контроль. Высокая биологическая активность сырья позволяет достигать заданного фармакологического эффекта в максимально короткие сроки применения.

В качестве первичной упаковки используются эргономичные компоненты (флаконы, капельницы) из инертных материалов, которые обеспечивают безопасность хранения лекарственных препаратов и удобство их использования.

Такой подход к производству обеспечивает реализацию препаратов для регулярного использования по доступным ценам – в сегменте от 50 до 100 рублей. «Развитие лекарственного ассортимента компании за счет традиционных средств, таких как настойки, дает гражданам возможность приобретать привычные и близкие культуре лечения препараты европейского качества по доступным ценам. Высокая востребованность лекарственной продукции Renewal у населения делают работу с ней выгодной и безопасной для аптечных сетей с точки зрения оптимизации ассортимента. Важно отметить, что вся выпускаемая на площадке продукция маркируется согласно требованиям уже с 1 июля», – отметил генеральный директор фармпроизводства Renewal Владлен Калустов.

Новые производственные мощности позволят Renewal обеспечить аптечные сети широко востребованной продукцией. В Renewal надеются, что в перспективе ее доля достигнет 25% рынка настоек в России. Сейчас каждая третья упаковка бриллиантового зеленого (зеленка), йода, калия перманганата (марганцовка), реализуемая в российских аптеках, производится фармкомпанией Renewal («ПФК Обновление») на той же площадке в Новосибирской области. До конца 2020 года компания планирует открыть еще одно производство в Сузуне, которое будет заниматься изготовлением мазей с потенциальным объемом выпуска до 3,5 млн упаковок в месяц.

Фото: «ПФК Обновление»

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