Emergent подписывает контракт с AstraZeneca о расширении производства вакцины от COVID-19

Американская компания в сфере контрактного производства Emergent BioSolutions объявила о подписании соглашения на разработку и крупномасштабное производство коммерческих серий вакцины против коронавируса AZD1222, разрабатываемой AstraZeneca/Оксфордским университетом.

Соглашение оценивается примерно в $174 млн и следует за контрактом на сумму $87 млн, заключенным в июне текущего года на оказание услуг по разработке, технологической квалификации, поставке сырья и резервированию первоначальных мощностей.

В настоящее время кандидатная вакцина AZD1222 проходит клинические испытания. Это одна из вакцин, которые финансируются и поддерживаются в рамках программы Operation Warp Speed, направленной на ускорение разработки, производства и поставки лекарств и вакцин для борьбы с пандемией COVID-19.

Деятельность в рамках этого соглашения будет осуществляться на предприятии Emergent в Балтимор-Бейвью. Данное предприятие предназначено для быстрого производства большого количества вакцин и лекарств во время чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения. Здесь может быть произведено от десятков до сотен миллионов доз вакцины в год на основе используемой технологической платформы.

Фото с сайта lansingbusinessnews.com

gmpnews