AstraZeneca выплатит Daiichi Sankyo до $6 млрд за новый препарат для лечения рака

Японская компания Daiichi Sankyo объявила о заключении с британской AstraZeneca соглашения о разработке и коммерциализации экспериментального препарата DS-1062, который относится к новому многообещающему классу онкопрепаратов – конъюгат антитело-лекарственное средство (antibody drug conjugate — ADC). Лекарство в данный момент находится в первой фазе клинической разработки для немелкоклеточного рака легкого (NSCLC) и тройного негативного рака молочной железы (TNBC).

Daiichi Sankyo и AstraZeneca будут совместно разрабатывать и коммерциализировать DS-1062 по всему миру, за исключением Японии, где Daiichi Sankyo сохранит эксклюзивные права. Daiichi Sankyo будет также осуществлять производство и поставку DS-1062.

Это соглашение представляет собой второе глобальное сотрудничество между двумя компаниями после аналогичного соглашения, заключенного в марте 2019 года в отношении ENHERTU®. Сумма сделки тогда составляла около 7 млрд долларов.

С учетом нового соглашения, AstraZeneca теперь имеет шесть потенциальных блокбастеров в онкологии.

По условиям подписанного договора, AstraZeneca выплатит Daiichi Sankyo авансовый платеж в размере $1 млрд, из которых $350 млн причитаются по факту исполнения, $325 млн — по истечении 12 месяцев и $325 млн — по истечении 24 месяцев. Условные выплаты в размере до 5 млрд долларов включают в себя 1 млрд долларов для достижения будущих этапов регулирования и 4 млрд долларов для достижения этапов, связанных с продажами. Общий объем платежей по соглашению может достичь $6 млрд.

Daiichi Sankyo и AstraZeneca будут в равных долях участвовать в расходах на разработку и коммерциализацию, а также в прибыли DS-1062 по всему миру, за исключением Японии.

gmpnews