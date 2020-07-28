Sandoz и правительство Австрии инвестируют в производство антибиотиков

Подразделение швейцарской фармацевтической компании Novartis — компания Sandoz, специализирующаяся на производстве дженериков и биоаналогов, сообщила о планировании совместных с австрийским федеральным правительством инвестициях в производство антибиотиков в Европе.

Генеральный директор Sandoz Ричард Сайнор (Richard Saynor):

ЭТОТ ПЛАН ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕКРАСНЫМ ПРИМЕРОМ ТЕСНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА И ЧАСТНОГО СЕКТОРА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ ПАЦИЕНТОВ В ЕВРОПЕ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ. АНТИБИОТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОЙ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ, А НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В КУНДЛЕ В АВСТРИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРОМ ПОСЛЕДНЕЙ ОСТАВШЕЙСЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКИ ДЛЯ АНТИБИОТИКОВ В ЗАПАДНОМ МИРЕ. ЭТА СОВМЕСТНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ПОМОЖЕТ ЕЁ ТАКОЙ СОХРАНИТЬ.

Компания Sandoz намерена инвестировать более 150 млн евро в течение следующих пяти лет дабы укрепить долгосрочную конкурентоспособность интегрированного производства антибиотиков в Кундле, разрабатывая и внедряя инновационные технологии производства как для активных фармацевтических ингредиентов, так и для готовых лекарственных форм.

Австрийское федеральное правительство будет выделять или координировать государственное финансирование на общую сумму около 50 млн евро. Соглашение должно быть закрыто до конца текущего.

Государственное финансирование в первую очередь будет направлено на поддержку новых технологий производства АФИ для продуктов пенициллина. Sandoz возьмет на себя обязательства по соответствующему производству АФИ пенициллина в Европе в течение следующих 10 лет, несмотря на жесткую глобальную ценовую конкуренцию, особенно со стороны Китая.

Количество производимого пенициллина в Кундле вполне достаточно для удовлетворения текущих потребностей Европы. Sandoz является компанией №1 по поставке дженериков антибиотиков во всем мире.

gmpnews