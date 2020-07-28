В Казахстане изъято 100 тонн готовых к реализации лекарств сомнительного происхождения

Крупный цех по кустарному изготовлению популярных лекарственных препаратов выявлен близ Алматы, об этом сообщила городская прокуратура на своей странице в Facebook.

Сообщается, что 23 июля текущего года прокуратурой ​города Алматы совместно с Департаментом экономических расследований выявлен подпольный цех по изготовлению поддельных лекарственных препаратов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены типография по изготовлению упаковочного материла для лекарственных препаратов, склад для хранения изготовленной нелегальной продукции, а также подпольный цех.

Всего по результатам изъято более 100 тонн упакованных лекарственных препаратов сомнительного происхождения, которые планировалось реализовать под торговыми названиями: «Ротоцеф», «Солкасерил», «Регидрон оптим», «Кальций Д3 никомед», «Цефамед», «Цераксон», «Цефтазидин» и др.

Правоохранительные органы пресекли попытку незаконной реализации лекарственных препаратов сомнительного происхождения через оптовую и розничную сеть на территории страны.

По данному факту проводятся следственные действия, назначены экспертизы.

При координации прокуратуры города мобильными группами выявлены 109 правонарушений по факту завышения аптеками города, установленных предельных цен, к административной ответственности привлечены 109 лиц по ст.426 КоАП РК. По 25 фактам проводятся досудебные расследования.

Изъятые медикаменты в количестве 1000 упаковок и 8,5 млн единиц медицинских масок переданы в учреждения здравоохранения города. Государственными органами в этом направлении продолжается активная работа.

gmpnews