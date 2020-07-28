Российскими учеными разработан анальгетик, не имеющий побочных эффектов

Бийские учёные (Алтайский край) вместе с коллегами из Томска разработали первый в мире анальгетик, не имеющий побочных эффектов. Уникальность препарата состоит в том, что в качестве ингредиента для лекарства впервые был использован глиоксаль – один из компонентов для производства ракетного топлива.

Доклинические исследования в лабораториях НИИ фармакологии длились три года, и сейчас ученые говорят о первых результатах. Новый анальгетик получил название «Тиовюрцин».

По словам Дарьи Кулагиной, к. х. н., научного сотрудника лаборатории медицинской химии Института проблем химико-энергетических технологий сибирского отделения РАН, нужную молекулу синтезировали из глиоксаля – вещества, из которого делают ракетное топливо, взрывчатку, различное оборудование для военного комплекса. Исследования начали пять лет назад, тогда и выяснилось, что вещество обладает ещё и сильным обезболивающим эффектом.

Тестирование на животных показало: вещество не обладает токсическим воздействием. Помогает при любом виде боли, по эффективности сравнимо с опиоидными лекарствами, но привыкания не вызывает. Подойдёт и онкобольным, и беременным.

«Он начинает очень быстро работать. Эффект развивается в первые два часа, уже полностью раскрывается. И может держаться до 17 часов. «Тиовюрцин», наш разрабатываемый анальгетик, не имеет побочных эффектов, которые присущи большинству анальгетических средств», — говорит Светлана Крылова, д. б. н., ведущий научный сотрудник лаборатории онкофармакологии НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга.

Ежедневно анальгетики во всем мире принимают 30 миллионов человек. «Это препараты, пожалуй, – самая востребованная группа, наибольшим спросом пользуются. Каждый второй приходящий в аптеку точно покупает обезболивающий препарат. В основном это препараты рецептурного отпуска, но много и безрецептурных», — подчеркивает Ольга Бартошевич, менеджер аптечной сети.

Но прежде, чем новое лекарство попадёт в аптеки, учёным нужно провести ещё клинические испытания.

ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ПРЕПАРАТ ПОЛУЧИЛ ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ЧТОБЫ ОН ВСЁ-ТАКИ ПОЛУЧИЛ ПУТЁВКУ В ЖИЗНЬ. КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ В РОССИИ ЗАНИМАЮТ 7 ЛЕТ. ПОСЛЕ ЭТОГО ПРЕПАРАТ МОЖЕТ БЫТЬ РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ, — ДОБАВЛЯЕТ ДАРЬЯ КУЛАГИНА.

Сейчас учёные ведут переговоры с крупными фармацевтическими компаниями России. По оценкам экспертов, анальгетик на основе компонентов взрывчатых веществ действительно может «взорвать» фармацевтический рынок.

gmpnews