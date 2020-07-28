Indivior выплатит 600 млн долларов в рамках дела, связанного с опиоидным кризисом в США

Компания Indivior Solutions признала себя виновной в уголовном преступлении и вместе со своими материнскими компаниями Indivior Inc. и Indivior plc согласилась выплатить в общей сложности 600 млн долларов для урегулирования вопросов уголовной и гражданской ответственности, связанной с маркетингом препарата для лечения опиоидной зависимости Suboxone («Субоксон»), содержащего бупренорфин.

Вместе с резолюцией 2019 года на сумму 1,4 млрд долларов, которые выплатила британская компания потребительских товаров Reckitt Benckiser (бывшая материнская компания до отделения Indivior), и соглашением о признании вины бывшего генерального директора Indivior plc Шона Такстера (Shaun Thaxter) в прошлом месяце, общая сумма выплат, касающихся маркетинга Suboxone, составляет более 2 млрд долларов — самое крупное решение в истории по делу, возбужденному Министерством юстиции, связанному с опиоидным кризисом.

Indivior Solutions признала себя виновной в уголовном преступлении по обвинению в ложных утверждениях, касающихся вопросов здравоохранения. Резолюция включает в себя уголовный штраф, конфискацию и реституцию на общую сумму 289 млн долларов. 30 июня 2020 года бывший генеральный директор Indivior plc Шон Такстер признал себя виновным в проступке, связанному с ложными и вводящими в заблуждение заявлениями Indivior в адрес MassHealth в рамках программы Medicaid.

В обвинительном заключении говорится, что Indivior также использовала Интернет и телефонную программу, рекламируемую как ресурс для людей с опиоидной зависимостью, чтобы связать их с врачами, которые, как ей было известно, назначали Suboxone и другие опиоиды в больших количествах и при подозрительных обстоятельствах.

Indivior в рамках сделки согласилась расформировать свой отдел продаж Suboxone и исключить медицинских работников из своих рекламных программ, которые представляют высокий риск ненадлежащего назначения лекарств.

Компания также занимается урегулированием связанных с этим гражданских исков, к которым Министерство юстиции присоединилось в 2018 году. Она выплатит 10 млн долларов на урегулирование претензий Федеральной торговой комиссии о том, что она препятствовала конкуренции со стороны дженериков препарата Suboxone.

gmpnews