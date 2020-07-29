Евросоюз не может достигнуть договоренностей о приобретении вакцины против COVID-19

На пути к соглашениям по поставке вакцин против COVID-19 от Pfizer, Sanofi и Johnson & Johnson Евросоюз столкнулся с разногласиями. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова троих официальных лиц из ЕС.

Евросоюз испытывает трудности с заключением соглашений по поставкам вакцин против коронавируса, рассказали Reuters официальные лица, участвующие в переговорах и пожелавшие остаться неназванными.

Среди наиболее продвинувшихся переговоров — сделка с Johnson & Johnson, однако стороны еще не пришли к согласию касательно выплаты обязательств в случае, если вакцина вызовет непредвиденные побочные эффекты, заявили двое представителей ЕС.

Французская Sanofi обсуждает поставку в Евросоюз 300 млн доз препарата, который она разрабатывает совместно с британской GlaxoSmithKline. При этом компания настаивает на немедленной предварительной оплате всего объема поставки, а ЕС – на траншах и отложенных платежах по окончании клинических испытаний, рассказали двое официальных лиц.

Наиболее сложными оказались обсуждения с Pfizer и ее партнером BioNtech. По словам одного из чиновников, компании согласны предоставить 500 млн доз своей вакцины против COVID-19 только в том случае, если она будет одобрена. Такой подход может обезопасить ЕС от финансовых потерь, если препарат окажется неудачным, однако блок опасается повышения цен после подтверждения эффективности препарата.

Тем временем с США Pfizer и BioNTech достигли соглашения. Компании обязались поставить 100 млн доз после того, как продукт получит разрешение на экстренное применение или одобение от FDA, а для этого потребуются успешные результаты третьей фазы клинических исследований.

Как стало известно ранее в этом месяце, Евросоюз ведет переговоры как минимум с шестью производителями вакцин против коронавируса. Помимо Pfizer, Sanofi и Johnson & Johnson речь идет также о биотехнологических компаниях Moderna и CureVac. При этом блок рассчитывает закупать вакцины по цене ниже 40 долл. за дозу.

Соглашение с компанией AstraZeneca, которая работает над кандидатом совместно с Оксфордским университетом, к настоящему моменту практически достигнуто для всех держав ЕС, рассказали чиновники.

Анастасия Теслина

pharmvestnik