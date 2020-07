Эксперты спрогнозировали влияние технологий с искусственным интеллектом на фармрынок Минздрав обновит форму заявки на включение лекарства в перечень для закупок по ТН » Moderna и Pfizer приступили к третьей фазе исследований вакцин против коронавируса Американские фармкомпании Moderna и Pfizer первыми в США приступили к клиническим исследованиям поздней фазы своих вакцин против COVID-19. Обе компании ожидают одобрение и широкое использование препаратов к концу года. 27 июля к исследованиям третьей фазы вакцины против коронавируса в США приступили две компании — Moderna и Pfizer, сообщает The New York Times. В каждое из испытаний исследователи планируют вовлечь 30 тыс. участников, которые будут получать две дозы экспериментальной вакцины либо плацебо. Исследование компании Moderna будет проходить в 87 центрах США. По словам Энтони Фаучи, директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, набор участников завершится к концу лета, а результаты могут быть доступны уже в ноябре. Pfizer заявила, что участниками станут жители 39 штатов США, а также Бразилии, Аргентины и Германии. В случае успешных результатов компания ожидает одобрения от регуляторов в октябре, а к концу года сможет поставить препарат для 50 млн пациентов, пишет Reuters. Moderna также нацелена на десятки миллионов доз к этому сроку, рассказал представитель компании. Как сообщал «ФВ», Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок Минздрава США согласилось предоставить Moderna около 955 млн долл. для исследований вакцины, а соглашение с Catalent Inc. предусматривает производство препарата для Соединенных Штатов. Для Pfizer и ее партнера BioNTech американское правительство выделило почти 2 млрд долл. на производство и дистрибуцию в США кандидатной вакцины. Ранее Moderna и Pfizer заявили о том, что намерены получать прибыль от продажи своих вакцин против COVID-19 в случае их одобрения. Некоторые другие компании отказались от прибыли при продаже вакцин в период пандемии. Анастасия Теслина

