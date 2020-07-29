Эксперты спрогнозировали влияние технологий с искусственным интеллектом на фармрынок

По данным МА Markets&Markets, мировой рынок ИИ в биофарме вырастет с 198,3 млн долларов в 2018 году до 3,88 млрд долларов в 2025 году. По мнению Владимира Путина, Россия способна стать одним из глобальных лидеров в этой сфере. Правительству было поручено утвердить федеральный проект и провести тестирование отечественных продуктов на базе ИИ в пилотных субъектах.

Первого июля в Москве стартовал пятилетний эксперимент по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в рамках Национальной программы «Цифровая экономика России». Согласно поручению президента, до 31 августа правительство должно принять меры по утверждению отдельного федерального проекта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В фарминдустрии вовсю идет цифровая трансформация, использование инновационных технологий для переосмысления и перестройки процессов внутри компании, многие фармкомпании имеют в своем штате chief digital officer (СDO), который отвечает за это направление, говорит главный эксперт-биолог и научный аналитик компании «Semantic Hub» Анна Палеева.

Эксперт приводит целый ряд успешных примеров использования ИИ. Это виртуальное обучение и реабилитационная поддержка пациентов, перенесших замены суставов и операции на позвоночнике. Поиск и разработка новых лекарственных препаратов, в том числе подбор терапии на основе уже существующих лекарств, так называемое репозиционирование.

Екатерина Погонцева

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