Фарма рассматривает киберспорт как перспективную площадку для продвижения

Количество зрителей киберспортивных турниров и геймеров во всем мире растет. Этому способствуют ограничительные меры из-за COVID-19. Опытные игроки дают рекомендации начинающим геймерам, какие витамины и БАД использовать для повышения «производительности». И фармотрасль не может не реагировать на это.

Сразу нескольких фармпроизводителей — международных и отечественных — в этом году заметили на крупных площадках для геймеров. Две компании повышали узнаваемость своего бренда, третья — осведомленность аудитории о социально значимом заболевании. Станет ли интеграция фармы в киберспорт массовым трендом, в чем ее преимущества и недостатки, «ФВ» разбирался вместе с ведущими экспертами отрасли.

«С учетом последних изменений в законодательстве digital-продвижение становится все более актуальным для фармкомпаний, — убежден директор по маркетингу стартапа Pharma.Global (PharmZnanie) Александр Воробьев. — Естественно, многие бренды ищут новые площадки в этом поле. В связи с чем я ожидаю бурный рост «фармблогеров» и соответствующих контентных проектов».

При этом эксперт предостерегает от того, чтобы «ударяться» в те или иные крайности. «Кейсы с геймерами и киберспортом интересные, — поясняет Воробьев. — Но гораздо важнее, как срабатывает та или иная совокупность «мультиканальный микс». В этой связи реальный эффект отдельно взятой кампании можно как переоценить, так и недооценить, если считать только краткосрочный эффект в аналитике».

Екатерина Погонцева

pharmvestnik