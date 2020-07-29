Росздравнадзор усомнился в подлинности двух серий антидепрессанта «Бринтелликс»

Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области усомнился в подлинности двух серий антидепрессанта «Бринтелликс». Росздравнадзор сообщил субъектам обращения лекарств о необходимости их изъятия из оборота.

Росздравнадзор направил субъектам обращения лекарств письмо, в котором сообщил о выявлении территориальным органом Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области препарата «Бринтелликс, табл., покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 14 шт., блистеры (2), пачка картонная (28)» серий 2618203, 2632779 производства «X. Лундбек А /0» (Дания), вызвавшего сомнение в подлинности (владелец ИП Плющакова Н.Ю.; г. Санкт-Петербург). Федеральная служба сообщила о приостановлении реализации перечисленных серий лекарственного средства.

«Субъектам обращения лекарственных средств, включая медицинские организации, надлежит принять меры, направленные на соблюдение требований Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденных приказом Минздрава России от 31.08.2016 № 646н. О результатах проведенной работы следует информировать территориальные органы Росздравнадзора. Территориальным органам Росздравнадзора обеспечить контроль за выявлением и изъятием из обращения указанных серий лекарственного препарата. О проведенной работе информировать Росздравнадзор», – указано в письме.

Как писал «ФВ» ранее, в первом полугодии 2020 года Росздравнадзор выявил одну фальсифицированную серию препарата «Медицинский антисептический раствор» производства «БиоФармКомбинат» (Россия). Для сравнения, за весь 2019 год Федеральная служба выявила 12 серий фальсифицированных лекарств.

Елена Сидорова

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