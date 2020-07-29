Продвижение лекарственных препаратов смещается в сторону розницы и цифровых коммуникаций

В продвижении Rx и OTC-препаратов продолжает увеличиваться доля активностей по промоции среди фармацевтов. Наметившаяся ранее тенденция усилилась по данным измерений в первом квартала 2020 года.

В структуре продвижения безрецептурных препаратов доля активностей, направленных на аптеки, выросла до 48% против 39% в аналогичном периоде прошлого года. Для сравнения, в первом квартале 2018 года доля контактов в продвижения ЛП этого сегмента в аптеках составляла 36%. Баланс смещается и в продвижении рецептурных препаратов: доля продвижения в аптеках составляет 28% против 21% годом ранее — очевидно, вследствие проблематики маркетинговых контрактов. Таковы данные синдикативного исследования Promo «Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний» компании Ipsos по первому кварталу 2020 г. (отчет имеется в распоряжении «ФВ»).

При этом продолжила расти и доля цифровых форматов коммуникаций: доля диджитал-активности в продвижении составила 14% во врачебном продвижении и 11% — в аптеках. При этом в коммуникациях с врачами 84% контактов приходилось на email и СМС-рассылки, 11% — на удаленные визиты и 5% на онлайн мероприятия. В продвижении среди провизоров информационные рассылки в цифровых форматах составили 92% всех коммуникаций.

Наибольшая доля диджитал-активностей отмечена в продвижении среди кардиологов (20%), офтальмологов (19%) и пульмонологов (18%). Самый низкий охват использованием цифровых форматов характерен для педиатров, гастроэнтерологов и ревматологов. При этом наиболее быстрый рост отмечен для аллергологов, психиатров и лоров.

Лидерами по доле диджитал в структуре маркетинговой активности среди врачей по итогам квартала стали Pfizer (35%), Teva (22%) и Bayer (21%). Наибольшее количество диджитал-контактов зафиксировано по пероральным антикоагулянтам «Эликвис» (Pfizer) и «Ксарелто» (Bayer), на третьем месте препарат «Сермион», также продвигаемый компанией Pfizer.

Шамиль Ахметзянов

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