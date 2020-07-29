Royalty Pharma приобрела роялти на препарат рисдиплам для лечения спинальной мышечной атрофии

Компания Royalty Pharma заявила о приобретении части роялти на препарат рисдиплам, предназначенный для лечения спинальной мышечной атрофии. Заявки на регистрацию лекарственного средства поданы в ряде стран, в том числе России и США.

Royalty Pharma объявила о заключении соглашения с PTC Therapeutics по приобретению части роялти на препарат рисдиплам. Информация об этом размещена на портале Globe Newswire.

По условиям соглашения PTC Therapeutics получит однократный платеж в 650 млн долл. В результате Royalty Pharma приобретает приблизительно 43% от роялти на препарат.

Рисдиплам — экспериментальный препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) 1-го, 2-го и 3-го типов, разработанный компанией Roche совместно с PTC Therapeutics и Фондом СМА.

В настоящее время FDA рассматривает заявку на регистрацию препарата в США, решение регулятора ожидается к 24 августа 2020 года. Также в марте этого года Roche подала заявку на регистрацию рисдиплама в России.

Анастасия Теслина

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