Андрей Кончаловский стал совладельцем пермского ООО «Планета здоровья холдинг»

Кинорежиссер Андрей Кончаловский стал совладельцем новой пермской компании ООО «Планета здоровья холдинг». Ему принадлежат 25%. Остальные 75% — у основателя одноименной сети аптек и давнего делового партнера Кончаловского Александра Броварца.

Кинорежиссер Андрей Кончаловский и основатель пермской аптечной сети «Планета здоровья» Александр Броварец официально оформили свое партнерство, которое было анонсировано летом прошлого года, 24 июля было зарегистрировано их совместное предприятие ООО «Планета Здоровья Холдинг». Информация опубликована в системе Rusprofile.ru.

Продюсерский центр Андрея Кончаловского в прошлом году сообщал, что кинорежиссер намерен участвовать в создании и продвижении нового формата аптек под брендом «Планета здоровья».

Броварец пояснял, что проект станет ответом на рост конкуренции на рынке традиционного аптечного ритейла, с одной стороны, и увеличение интереса россиян к здоровому образу жизни и профилактике заболеваний.

Основной вид деятельности ООО «Планета здоровья холдинг» — розничная торговля лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). Также зарегистрировано 20 дополнительных видов деятельности.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik