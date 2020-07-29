Индия инвестирует свыше 1,3 млрд долларов в производство фармсубстанций

Индия разработала схемы по увеличению внутреннего производства лекарств и медицинских изделий. На эти цели планируется выделить свыше 1,3 млрд долларов. Инициатива позволит снизить зависимость страны от импорта, главным образом из Китая.
Правительство Индии выделило 100 млрд индийских рупий (свыше 1,3 млрд долларов) на наращивание производства в стране активных фармацевтических субстанций (АФС) и снижение зависимости от импорта, сообщается на сайте Ассоциации торгово-промышленных палат Индии (FICCI). В период пандемии COVID-19 эти вопросы встали особенно остро, отмечается в релизе.
Для этого правительство создало схемы стимулирования производств (production-linked incentive — PLI) и промышленных парков, направленные на увеличение производства нефасованных лекарственных препаратов и медицинских изделий, пишет Economic Times. Инициатива призвана снизить зависимость от импорта этих продуктов и в дальнейшем самостоятельно производить 53 основных АФС или исходных материалов.
Сейчас Индия сильно зависит от импорта, главным образом из Китая, который поставляет 53 основных нефасованных лекарств, отмечает издание, 86% медицинских изделий также импортируются.
Ашок Мадан, исполнительный директор Индийской ассоциации фармпроизводителей (IDMA), считает, что при правильной реализации данных схем Индия может через 8-10 лет добиться самостоятельности в производстве АФС и исходных материалов.
Согласно информации издания The Indian Express, на стимулирование производства нефасованных препаратов могут рассчитывать всего 136 компаний, которые подадут заявки в течение четырех месяцев. В последующие три месяца будут вынесены окончательные решения в зависимости от двух критериев: насколько дешевым будет препарат и какова мощность предполагаемого производства.
Анастасия Теслина
pharmvestnik