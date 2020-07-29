Индия инвестирует свыше 1,3 млрд долларов в производство фармсубстанций

Правительство Индии выделило 100 млрд индийских рупий (свыше 1,3 млрд долларов) на наращивание производства в стране активных фармацевтических субстанций (АФС) и снижение зависимости от импорта, сообщается на сайте Ассоциации торгово-промышленных палат Индии (FICCI). В период пандемии COVID-19 эти вопросы встали особенно остро, отмечается в релизе.

Для этого правительство создало схемы стимулирования производств (production-linked incentive — PLI) и промышленных парков, направленные на увеличение производства нефасованных лекарственных препаратов и медицинских изделий, пишет Economic Times. Инициатива призвана снизить зависимость от импорта этих продуктов и в дальнейшем самостоятельно производить 53 основных АФС или исходных материалов.

Сейчас Индия сильно зависит от импорта, главным образом из Китая, который поставляет 53 основных нефасованных лекарств, отмечает издание, 86% медицинских изделий также импортируются.

Ашок Мадан, исполнительный директор Индийской ассоциации фармпроизводителей (IDMA), считает, что при правильной реализации данных схем Индия может через 8-10 лет добиться самостоятельности в производстве АФС и исходных материалов.

Согласно информации издания The Indian Express, на стимулирование производства нефасованных препаратов могут рассчитывать всего 136 компаний, которые подадут заявки в течение четырех месяцев. В последующие три месяца будут вынесены окончательные решения в зависимости от двух критериев: насколько дешевым будет препарат и какова мощность предполагаемого производства.

Анастасия Теслина

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