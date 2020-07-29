Минздрав разработал правила заморозки цен на лекарства во время эпидемии

Минздрав разработал правила формирования перечня лекарств, не входящих в перечень ЖНВЛП, цены на которые будут зафиксированы на 90 дней. Предельную стоимость правительство установит в случае роста цены на лекарство в течение 30 дней на 30%.

Минздрав разработал правила формирования перечня лекарств, для которых будут заморожены предельная отпускная цена производителя, оптовая и розничная надбавки. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале regulation.gov.ru .

Речь идет о лекарствах, которые не входят в перечень ЖНВЛП и цены на которые не регулируются государством. Согласно ч.2 ст.60 ФЗ-61 в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также в случае, если в течение 30 календарных дней стоимость отдельных лекарств выросла на 30% и более, правительство вправе установить предельные отпускные цены производителей и предельные размеры оптовых и розничных надбавок. Перечень лекарственных препаратов, не включенных в перечень ЖНВЛП, и порядок его формирования определяются правительством. Эти поправки внесены в ФЗ-61 в мартке 2020 года.

Предложенные Минздравом правила предполагают, что решение о мониторинге цен федеральным органом исполнительной власти принимается правительством по представлению главы региона. Если в течение 30 дней выявлен рост стоимости лекарств более чем на 30%, в правительство представляется перечень лекарств, цены на которые фиксируются на 90 дней.

В перечень вносятся конкретные торговые наименования лекарств. Помимо сведений о лекарстве, номер регистрационного удостоверения, держатель регудостоверения, в правительство также сообщается предлагаемый предельный размер цены производителя и оптовой и розничной надбавок и обоснование внесение препарата в перечень.

Перечень может содержать указание на применение его положений на территориях конкретных субъектов.

Публичное обсуждение проекта продлится до 21 августа.

Елена Калиновская

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