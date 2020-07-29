Фармкомпании добились исключения мнимого кредитора из очереди обанкротившегося дистрибьютора

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России удовлетворила кассационную жалобу нескольких фармпроизводителей по делу о банкротстве ООО «Грама» (фармхолдинг «Империя-Фарма»). Он пришел к выводу, что компания использовала вексельные схемы для создания контролируемой задолженности в размере свыше 800 млн руб. Теперь эта сумма исключена из реестра требований кредиторов.

Международные фармпроизводители AstraZeneka, Bosnalijek, Bayer, Johnson&Johnson и др. добились исключения из третьей очереди кредиторов обанкротившегося фармдистрибьютора ООО «Грама» Михаила Латышева. Коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ пришла к заключению, что задолженность на 827 млн руб. перед ним является искусственной. Определение вступило в законную силу, но может быть обжаловано до 16 октября. Текст определения опубликован в системе «Мой арбитр».

Компания «Грама» была признана несостоятельной 2 октября 2018 года. Михаил Латышев обратился с заявлением о включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника в размере свыше 827 млн руб., основанного на вексельной задолженности, приобретенной заявителем у третьих лиц. В феврале 2019 года оно было удовлетворено Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Однако с этим не согласились остальные кредиторы должника: ООО «Джонсон & Джонсон», АО «Байер», ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз». Они просили отменить судебный акт как незаконный и необоснованный, поскольку сделки преследовали только одну цель: создание искусственной задолженности кредитора. В качестве доказательства они приводили то обстоятельство, что договоры купли-продажи векселей совершались Латышевым в период после введения наблюдения в отношении должника, по цене номинала векселей, без дисконта, а также указывали на аффилированность Латышева и конкурсного управляющего. 30 апреля 2019 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд претензии фармкомпаний признал обоснованными. Но 21 августа 2019 года судебный акт был отменен Арбитражным судом Северо-Западного округа.

В июле 2020 года фармпроизводители дошли до Верховного суда. Рассматривая их кассационную жалобу, коллегия по экономическим спорам согласилась, что «сделки по выдаче векселей и по их последующей продаже Латышеву не отражали реального положения дел». ООО, якобы заплатившие «Граме» сотни мллионов рублей, на тот момент уже не сдавали отчетность и в 2018-19 годах были исключены из ЕГРЮЛ налоговым органом как недействующие. Как говорится в определении ВС РФ, вексели «были оформлены для создания искусственной задолженности, предоставления недобросовестно действовавшему Латышеву возможности безосновательно влиять на ход процедур банкротства должника».

Екатерина Погонцева

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