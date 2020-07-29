Сергей Чемезов: доля импортных вакцин снизилась до 17%

Доля отечественных вакцин выросла за последние годы: в 2015 году импортные вакцины составляли 69% российского рынка, в 2019 году – 17%, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава ГК «Ростех» Сергей Чемезов. В 2019 году на рынок вышла четырехвалентная вакцина от гриппа, производимая предприятием «Форт», доля в котором есть у «Ростеха», и пентавакцина от входящего в госкорпорацию «Микрогена».

В 2019 году «Форт», принадлежащий «Нацимбио» (входит в ГК «Ростех») и Marathon Group, выпустил на рынок четырехвалентную вакцину от гриппа Ультрикс Квадри. В это было вложено около 1 млрд рублей собственных и привлеченных средств, в том числе кредитных, признался Чемезов. Поставки вакцины в медучреждения начались в 2019 году.

Минздрав в 2020 году закупил вакцины на 6,1 млрд рублей. «Нацимбио» поставит ведомству вакцину Совигрипп «Микрогена», Ультрикс «Форта», Флю-М от ФГУП СПбНИИВС ФМБА.

В 2019 году «Микроген» также зарегистрировал пентавакцину от пяти заболеваний: дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и гемофильной инфекции.

Минпромторг РФ планировал, что к 2025 году доля отечественных иммунобиологических препаратов вырастет до 90%. Согласно отчетности ведомства, в 2018 году эта доля ненамного отличалась от приведенных Чемезовым данных за 2015 год и составляла 65%.

Во время доклада президенту 28 июля Сергей Чемезов также назвал долю госкорпорации на российском рынке медизделий: по его словам, она составляет 10%.