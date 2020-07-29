Минпромторг не наблюдает серьезных проблем, связанных с маркировкой лекарств

Глобальных проблем с маркировкой лекарственных препаратов в России нет, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«У нас отдельный департамент, который отвечает за фармдеятельность, мониторит ситуацию, и, конечно же, Росздравнадзор — в тесной связи мы взаимодействуем. Но пока о каких-то глобальных проблемах, прежде всего, производители не заявляли», — сказал Евтухов в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Он указал, что розничное звено уже было готово к маркировке. «А что касается производителей или оптовиков — надо сказать, что серьезных сбоев мы не наблюдаем», — добавил замминистра.

По его словам, проблемы могут возникать на территориях, где отсутствует доступ к качественному интернету. «Но в этом случае есть возможность не сразу в онлайн-режиме списывать продукцию через выбытие, например, на кассе, а делать определенные накопления, и потом раз в определенный период эту информацию передавать в систему», — отметил замглавы Минпромторга.

ПОЭТОМУ Я НАДЕЮСЬ И УВЕРЕН, ЧТО НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ У НАС НЕ БУДЕТ. НИКАКИХ СЕГОДНЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ МЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НЕ ОБНАРУЖИЛИ, — ЗАКЛЮЧИЛ ЕВТУХОВ.

gmpnews