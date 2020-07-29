53% провизоров и фармацевтов рассматривают сервис iHerb в качестве серьёзного конкурента

В исследовании мнения интернет-аудитории провизоров и фармацевтов, проведённом аналитической компанией RNC Pharma и социальной сетью для врачей «Доктор на работе», большинство респондентов видит безусловную опасность в развитии сервиса iHerb, т.к. продажи ОТС препаратов уходят из оффлайн канала в онлайн. Такой вариант ответа выбрала почти половина участников исследования (49%). Впрочем, очевидно, имеются ввиду и иные интернет площадки, на российском рынке представлен целый ряд специализированных и неспециализированных игроков, осуществляющих продажи БАД, косметической продукции и иных товаров аптечного ассортимента. Ещё 4% провизоров и фармацевтов обращают внимание на то, что потребитель в онлайн и оффлайн канале по большей части один и тот же, а бюджет в текущих экономических условиях весьма ограничен.

Не опасается подобной конкуренции тоже довольно значительный процент участников исследования, так 35% респондентов считает, что ассортимент всё-таки имеет серьёзные отличия, плюс формат онлайн предполагает некоторое время на доставку, иногда существенное. Ещё 9% уверены, что серьёзной конкуренции с лидерами интернет-торговли опасаться не стоит пока в нашей стране действует запрет на онлайн продажу рецептурных препаратов.

Есть так же некоторое количество респондентов (2%), которые вообще не слышали о существовании такого сервиса как iHerb, этот вариант ответа, кстати, выбирали не только работники первого стола, но так же заведующие аптек и даже владельцы аптечных сетей. Причём некоторые из них находятся в возрастной категории 25-35 лет.

gmpnews