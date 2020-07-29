Roche предупредила о выводе с российского рынка препарата от болезни Паркинсона

АО «Рош-Москва» – российское подразделение Roche – сообщило о планах прекращения поставок лекарства «Мадопар» в Россию. Решение обусловлено рядом причин, не связанных с безопасностью препарата, говорится в письме компании.

«Мадопар» длительное время уже не единственный препарат с действующим веществом леводопа + бенсеразид, объясняют в «Рош-Москва». Согласно ГРЛС, в России зарегистрировано три воспроизведенных лекарства с таким же МНН отечественного и зарубежного производства.

Еще одна причина в цене. «Применяемая методика ценообразования на препараты из Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов делает экономически нецелесообразными поставки препарата «Мадопар» в РФ», – сказано в письме.

Roche будет выводить препарат постепенно. До 31 декабря 2020 года «Мадопар» будет ввозиться на территорию России во всех зарегистрированных лекарственных формах. Затем в наиболее часто назначаемых формах выпуска: таблетки, 200 мг + 50 мг и капсулы 100 мг + 25 мг.

По данным AlphaRM, объемы госзакупок «Мадопара» снизились. В 2018 году закуплено 46,6 тыс. упаковок на сумму 47,3 млн руб., в 2019 году – 40,2 тыс. упаковок на 38,4 млн руб. Самые крупные поставки у Teva: в 2018 году 182,4 тыс. упаковок на сумму 166,8 млн руб., в 2019 году – 261,6 тыс. упаковок на 244,6 млн руб.

В розничном сегменте, напротив, продажи выросли: с 177,2 млн руб. в 2018 году до 343,4 млн руб. в 2019 году. Продажи препарата Teva также выросли с 1,1 млн до 7,6 млн руб.

Елена Калиновская

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