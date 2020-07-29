Подконтрольная «36,6» компания стала крупным поставщиком Московской области во время эпидемии

Дистрибьюторское подразделение аптечной сети «36,6» компания «Джи Ди Пи» в 2020 году заключила контрактов на сумму 5 млрд руб. Половину этой суммы составили контракты на поставку препаратов и медизделий, применяемых при COVID-19.

ООО «Джи Ди Пи» входит в группу ПАО «Аптечная сеть 36,6». С января по июль 2020 года сумма контрактов составила 5 млрд руб. Из них 2,3 млрд руб. – общая сумма противоэпидемических поставок, свидетельствуют данные СПАРК.

Противоэпидемические поставки

Для анализа поставок противоэпидемических лекарств, медоборудования и медизделий взяты контракты, заключенные с единственным поставщиком в соответствии с п.9 ст.93 ФЗ-44 «О контрактной системе». Норма введена весной 2020 года и разрешает госзаказчикам закупить товары, применяемые во время чрезвычайных ситуаций, у одного поставщика без торгов. Согласно СПАРКу, «Джи Ди Пи» с марта по июль 2020 года заключила контрактов на сумму 2,3 млрд руб. Из них поставки медицинского оборудования и медизделий составили 1,3 млрд руб., остальное – лекарства.

Основные заказчики – Дирекция единого заказчика (ДЕЗ) Минздрава Московской области и Мособлмедсервис, крупный поставщик государственных клиник региона. С первой организацией «Джи Ди Пи» заключила противоэпидемических контрактов на сумму 1,65 млрд руб., во второй – на 261,2 млн руб. Общая сумма контрактов с двумя крупнейшими заказчиками региона составила примерно 1,9 млрд руб.

Среди других крупных поставщиков противоэпидемических товаров Московской области – ООО «Сомете» из Ульяновска (заказчик – ДЕЗ Минздрава Московской области, сумма контрактов – 1,66 млрд руб., в основном аппараты ИВЛ) и ООО «Дельрус» (заказчик – Мособлмедсервис, сумма контрактов ­– 1,6 млрд руб., защитные костюмы и маски).

По словам генерального директора ПАО «Аптечная сеть 36,6» Владимира Нестеренко, стратегическая задача «Джи Ди Пи» на ближайшие три года – войти в TOP5 крупнейших дистрибьюторов России.

Крупные поставки

Если в 2019 году основные поставки пришлись на медоборудование, например, в августе 2019 года «Джи Ди Пи» заключила четыре контракта с ДЕЗ Минздрава Московской области на сумму 1 млрд руб., то в 2020 году крупные контракты заключены на поставку дорогостоящих инновационных препаратов.

Впервые компания стала поставщиком Минздрава по программе высокозатратных нозологий (ВЗН). В январе дистрибьютор выиграл аукцион на поставку препарата от рассеянного склероза алемтузумаб. Стоимость контракта ­– 573,4 млн руб.

Крупные контракты заключены на поставку противоопухолевых препаратов ниволумаб ( 383,6 млн руб.), бевацизумаб (общая сумма 216 млн руб.), ипилимумаб (98,7 млн руб.).

Дистрибьютор внутри аптеки

В декабре 2014 года «Аптечная сеть 36,6 » приобрела российские предприятия Oriola-KD Corporation, среди которых была дистрибьюторская компания «Ориола» с оптовым складом в Домодедово. Первоначально планировалось использовать оптовое звено для централизации закупок аптечной сети. Тогда же было создано новое юрлицо – ООО «Джи Ди Пи». С 2016 по 2018 год компания получила несколько госконтрактов, сумма которых не превышала 60 млн руб. в год. Летом 2019 года дистрибьютор активизировался на рынке госзакупок. За пять месяцев прошлого года общество заключило контрактов на сумму 1,7 млрд руб.

«В 2019 году мы осуществляли поставки в 48 регионов, с января 2020 года ­– уже в 86 регионов РФ. Офисы «Джи Ди Пи» открыты в Саратове и Новосибирске. Сейчас в регионах работают более ста наших сотрудников. Компания активно развивает направление поставок изделий медицинского назначения», – сообщил Нестеренко.

Елена Калиновская

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