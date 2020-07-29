Kodak будет производить 25% субстанций для дженериков США

Соединенные Штаты заключили соглашение с компанией Kodak по производству фармацевтических субстанций для американских дженериков, о чем Трамп заявил в ходе конференции в Белом доме. Также президент не исключил, что США будут поставлять вакцину против коронавируса в другие страны.

США достигли соглашения по производству активных фармацевтических субстанций (АФС) с компанией Eastman Kodak, ранее известной по производству фототехники. Об этом объявил президент Дональд Трамп на пресс-конференции 28 июля.

В рамках соглашения компания получила государственный кредит в размере 765 млн долл. на запуск Kodak Pharmaceuticals. Подразделение сможет предоставлять 25% всех АФС, необходимых для производства дженериков в США, заявил глава Белого дома.

«Восстановление американского производства – ключевой вопрос для национальной безопасности», – считает президент.

Как ранее сообщала газета The Wall Street Journal, по ожиданиям главы Kodak Джима Континенца производство субстанций будет впоследствии составлять 30–40% бизнеса компании. Кредит позволит расширить уже существующие объекты в городе Рочестер (штат Нью-Йорк) и штате Миннесота, где и будет сосредоточено новое производство.

Также в ходе мероприятия Трамп сообщил, что возможны крупные поставки вакцины против COVID-19 из США за рубеж. В стране готовы произвести 100 млн доз сразу после получения всех необходимых разрешений, а вскоре после этого – 500 млн доз. «Возможно, мы будем поставлять много вакцин в другие части мира, как делаем это с аппаратами ИВЛ», – отметил президент.

Анастасия Теслина

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