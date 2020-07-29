Представители фармкомпаний отказались встретиться с Дональдом Трампом

На прошедшей неделе Трамп подписал четыре распоряжения, направленных на снижение цен на рецептурные препараты и разрешающих импорт важнейших лекарств, и назначил первую встречу с фармкомпаниями для их обсуждения. При этом некоторые представители индустрии уже высказались против новых распоряжений. По мнению экспертов, данные указания могут быть в дальнейшем оспорены в суде.

По информации издания, Американская ассоциация фармацевтических исследователей и производителей (PhRMA) и BIO (представляет биотехнологические компании) не пожелали отправить представителей из компаний-участников после противоречивых новостей о том, будет ли включена информация об одном из важных распоряжений в мероприятие. Речь идет об указании закупать по минимальной цене некоторые препараты, предоставляемые по программе Medicare, которое, по мнению экспертов, может впоследствии препятствовать инновациям и привести к снижению доступности лекарств.

В BIO считают, что данное распоряжение сильнее всего ударит по биотехнологическим компаниям, которые разрабатывают дорогостоящие препараты. В PhRMA отметили, что новые планы президента по импорту отвлекают компании от разработки препаратов против коронавирусной инфекции.

После отмены мероприятия Американская ассоциация лекарственного обеспечения (PCMA) развернула рекламную кампанию в СМИ, в которой говорится о повышении страховых взносов по Medicare после указаний администрации Трампа, пишет Fierce Pharma. Рекламу с критикой новых распоряжений президента также подготовила Национальная ассоциация производителей.

Трамп в свою очередь обвинил фарминдустрию в распространении ложных рекламных материалов, где говорится об увеличении цен на рецептурные препараты для пожилых. «Мои действия приведут к 50%-ному снижению цен, как минимум, и Большая фарма недовольна этим», – написал он в своем Twitter.

Анастасия Теслина

pharmvestnik