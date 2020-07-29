Кирилл Дмитриев: Россия первой в мире одобрит вакцину от коронавируса

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил создание в России первой в мире вакцины от коронавируса с запуском первого спутника. При этом он уточнил, что для ученых главным было защитить людей, а не быть первыми.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что разработка в РФ вакцины от нового коронавируса сравнима с запуском первого искусственного спутника Земли Советским Союзом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материал, размещенный 28 июля на сайте американского телеканала CNN.

«Как сообщили CNN российские официальные лица, они работают над тем, чтобы к 10 августа или раньше созданная московским институтом Гамалеи вакцина была одобрена», — говорится в публикации. «Американцы были удивлены, когда услышали сигналы спутника. То же самое с вакциной. Россия будет в этом первой», — приводятся в материале слова Дмитриева. «Для наших ученых главным было защитить людей, а не быть первыми», — добавил он.

В репортаже CNN отмечалось, что, по словам российских официальных лиц, первыми вакцину получат медицинские работники, а затем уязвимые группы граждан.

Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минздрава России, вторая фаза клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, находится на завершающем этапе. Вопрос о государственной регистрации вакцины будет решаться по окончании испытаний, уточнили в министерстве.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вторая фаза испытаний вакцины продлится до 28 июля. Дмитриев отметил, что она будет завершена 3 августа.

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