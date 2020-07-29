NC Logistic и «Паскаль Медикал» заключили соглашение о сотрудничестве

Логистический оператор NC Logistic и производственная компания «Паскаль Медикал» заключили долгосрочное соглашение на логистическое обслуживание. Договор предусматривает хранение и обработку продукции медицинского назначения на складских площадях 3 PL-оператора.

«Для удобства клиентов и оптимизации логистики компания «Паскаль Медикал» приняла решение об открытии склада готовой продукции на территории логистического комплекса, принадлежащего NC Logistic, — рассказал генеральный директор ООО «Паскаль Медикал» Максим Сарманов. — Мы убеждены, что это решение будет способствовать повышению степени удовлетворенности наших клиентов и увеличению эффективности работы нашей компании».

Как отметил управляющий директор NC Logistic Гарольд Власов, компания уже имеет опыт работы с производителями изделий медицинского назначения. Он выразил уверенность, что понимание потребностей партнера, складские возможности и сервисные компетенции 3 PL-оператора позволят предоставить высокий уровень качества логистических услуг.

Компания «Паскаль Медикал» была основана в 2014 году и более 6 лет занимается производством инъекционных шприцев однократного применения. «Паскаль Медикал» — производственная компания полного цикла, которая включает собственные стерилизацию и производство медицинских игл. Производство соответствует стандарту ГОСТ ISO 13485-2011 и оснащено современным оборудованием европейских производителей, что обеспечивает качество продукции и оптимальную себестоимость конечного изделия.

Источник: NC Logistic

pharmvestnik