Депутат Госдумы предложил вакцину от коронавируса

Депутат Госдумы Александр Петров собрал команду специалистов, разработавших генно-инженерную вакцину для лечения и профилактики коронавируса. Препарат создали на основе бактериальной плазмиды, которую используют для производства инсулина на заводе «Медсинтез».

Член думского Комитета по охране здоровья Александр Петров рассказал «ФВ», что российские ученые создали вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 по заданию губернатора Свердловской области. «Еще зимой Евгений Куйвашев предложил мне организовать группу разработчиков и найти индустриального партнера для создания вакцины с высокой эффективностью и низкой стоимостью», – пояснил депутат.

По словам Петрова, разработчики решили использовать технологии рекомбинантной ДНК, которые применяются при производстве инсулина на предприятии «Завод Медсинтез» (Новоуральск). Они выделили определенные фрагменты антигенов коронавируса SARS-CoV-2 и создали из них стабильный гибридный белок с периодом полужизни у млекопитающих около 100 часов. После введения в клетку вакцина обеспечивает не только выработку антител к коронавирусу, но и цитотоксический иммунный ответ.

«Поскольку при тестировании на коронавирус не всегда удается оценить, заражен ли человек, индукция такого профиля иммунного ответа будет преимуществом предлагаемой вакцины, – поясняет Александр Петров. – Цитотоксический иммунитет становится протективным уже на 4–6-й день после вакцинации и не обуславливает феномена антителозависимого усиления инфекции».

Безопасность вакцины Петров объясняет тем, что плазмида-носитель более 10 лет используется при производстве инсулина, а синтезированный активный белок не содержит фрагментов, гомологичных белкам человека и не может с ними контактировать. Говоря об эффективности препарата, он подчеркивает, что антитела к коронавирусу появляются при двукратном введении вакцины.

Сейчас вакцину, созданную в лаборатории, готовят к доклиническим испытаниям.

Фото: Личная страница в сети Facebook

Михаил Старков

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