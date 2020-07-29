Reuters: Takeda сократит количество медицинских представителей в Японии

Компания Takeda Pharmaceutical планирует сократить в Японии позиции медицинских представителей, которые продвигают лекарства врачам и больницам, предпочитая полагаться на контракты с торговыми организациями для повышения гибкости. Изменения предполагаются в рамках реструктуризации компании после покупки Shire Plc за $59 млрд. Компания Takeda Pharmaceutical планирует сократить в Японии позиции медицинских представителей, которые продвигают лекарства врачам и больницам, предпочитая полагаться на контракты с торговыми организациями для повышения гибкости. Изменения предполагаются в рамках реструктуризации компании после покупки Shire Plc за $59 млрд.

Об этом агентству Reuters на условиях анонимности рассказали несколько источников отраслевого рынка.

По данным Reuters, крупнейшие фармкомпании Японии уменьшили свои торговые мощности, чтобы справиться с сокращением рынка и снижением цен на лекарства, «навязанными» национальной системой здравоохранения.

Ранее в июле Takeda объявила, что сосредоточится на пяти областях бизнеса в Японии и обновит свою кадровую систему. При этом представители компании отрицают, что она стремится сократить число своих медпредставителей и больше полагаться на подрядные торговые организации.

«Мы рассматриваем не сокращение рабочих мест, а добровольную программу досрочного выхода на пенсию», – заявили в Takeda, добавив, что сейчас компания проводит консультации с профсоюзом по поводу этой программы.

Покупка Shire, завершенная в январе 2019 года, позволила Takeda войти в десятку крупнейших мировых фармкомпаний, специализирующихся на высокозатратных и редких заболеваниях. Вместе с тем приобретение удвоило долговые обязательства компании и, по версии S&P Global Ratings и Moody’s Investors Service, снизило ее кредитный рейтинг. Для покрытия долга Takeda в ноябре 2019 договорилась о продаже компании Stada прав на 20 препаратов, которые реализуются в России, Грузии и странах СНГ (в Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Узбекистане). Закрыть сделку планируется в первом квартале 2020 года.

В начале января 2019 года генеральный директор Takeda Кристоф Вебер заявлял, что фармгигант намерен быстро избавиться от непрофильных активов. В том числе в тех областях, где у компании нет ведущих позиций.

В июле 2019 года также закрылась сделка по продаже Takeda швейцарской фармкомпании Novartis прав на рецептурный противовоспалительный препарат Xiidra за $3,4 млрд наличными и до $1,9 млрд поэтапными платежами. В мае 2019 года анонсирована сделка по реализации препарата Тахокомб «дочке» Johnson&Johnson за $400 млн. В октябре 2019 года Takeda сообщила, что продаст швейцарской Acino права на 30 своих продуктов на Ближнем Востоке, в Африке и Украине.

Takeda Pharmaceutical – глобальная фармацевтическая компания, основанная в Японии. Представительства Takeda работают в 80 странах мира. Основную выручку компании приносят препараты для лечения онкологических, неврологических, эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний. Выручка Takeda Pharmaceutical за 2019 год составила $30,28 млрд, чистая прибыль – $407 млн.