Из государственного реестра исключены ещё четыре лекарственных препарата

Министерство здравоохранения Российской Федерации приняло решения об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра четырех лекарственных средств. В список попали гомеопатический препарат, бета 1 -адреноблокатор, дерматопротекторное средство и противосудорожный препарат.

Решения были приняты на основании заявлений держателей регистрационных удостоверений или их представителей.

Лептандра композитум — капли для приема внутрь гомеопатические; регистрационное удостоверение П N014677/01 от 16.01.2009 г. было выдано немецкой компании «Биологише Хаймиттель Хеель ГмбХ», которая является и производителем данного препарата.

Напомним, что у гомеопатических препаратов нет абсолютно точных аналогов. В России на данный момент зарегистрировано 59 гомеопатических средств компании «Биологише Хаймиттель Хеель ГмбХ».

Атенолол Белупо (атенолол) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, 50 мг, 100 мг; держателем регистрационного удостоверения ЛСР-003701/07 от 09.11.2007 г. и производителем является хорватская компания БЕЛУПО, лекарства и косметика. д.д.

В государственном реестре лекарственных средств находится 26 записей с МНН атенолол. Все российские фармпроизводители используют для изготовления своих препаратов субстанции, импортируемые из Индии. Препараты атенолола используются для лечения артериальной гипертензии, стенокардии, инфаркта миокарда и проч.

Цинковая мазь (цинка оксид) — мазь для наружного применения, 10 %; регистрационное удостоверение Р N003474/01 от 05.05.2009г. выдано российской компании «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», производит препарат также курганский «Синтез».

Препаратов, имеющих в своем составе цинка оксид, в Российской Федерации зарегистрировано 39 наименований. С лекарственной формой «мазь для наружного применения» в обращении находится 9 торговых наименований все российского производства, включая производство фармсубстанции. Препарат оказывает адсорбирующее, вяжущее и дезинфицирующее действие.

Карбамазепин (карбамазепин) — таблетки, 200 мг; держателем регистарционного удостоверения Р N002633/01 от 01.07.2008 г. и производителем препарата является российская компания ЗАО «Канонфарма продакшн».

Карбамазепин — это противоэпилептическое средство (производное дибензазепина), оказывает также нормотимическое, антиманиакальное, антидиуретическое и анальгезирующее действие. В России зарегистрировано 18 лекарственных средств с карбамазепином, при этом абсолютно все российские производители используют только зарубежные субстанции.

Напоним, что буквально днем ранее Минздрав России также исключил из государственного реестра лекарственных средств четыре препарата.

gmpnews