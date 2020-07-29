Ростех решает проблему утилизации опасных медицинских отходов

Концерн Радиоэлектронные технологии Госкорпорации Ростех наращивает объемы выпуска обеззараживающих установок для утилизации медицинских отходов. Устройства обеспечивают экологичную переработку без побочных выбросов, загрязняющих воздух, воду или землю. Оборудование соответствует стандартам для применения в медучреждениях, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Разработанные структурой Ростеха установки обеззараживают медицинские отходы опасного и чрезвычайно опасного классов, перерабатывая их во фракции, безвредные для человека и окружающей среды. Оборудование, в частности, может использоваться для утилизации перевязочных материалов, масок, шприцов, катетеров, ампул, скальпелей.

«По официальным данным в России ежегодно образуется не менее 1 млн тонн медицинских отходов, из-за пандемии COVID-19 эта цифра существенно возросла. Новые устройства позволят больницам решить проблему утилизации любых видов расходных материалов из ткани, латекса, резины, стекла, дерева, пластика. Приборы надежны и удобны в эксплуатации: они управляются автоматически, при этом отходы перед обработкой не требуется сортировать и мыть. До конца 2020 года в больницы России будет поставлено порядка 100 таких устройств», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Обеззараживание отходов производится методом автоклавирования – вакуумной термической обработки при температуре не менее +134 °С. Затем материалы загружаются в пресс-деструктор, где подвергаются воздействию давления в девять тонн. В результате отходы уменьшаются в размерах в три раза, после чего прессуются в брикеты для дальнейшей утилизации.

Производство устройств организовано на базе Касимовского приборного завода – филиала АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в АО «КРЭТ»). К 2021 году предприятие планирует нарастить объем выпуска устройств на 11%.

«Касимовский приборный завод вывел на рынок обеззараживающие утилизаторы в конце прошлого года в рамках программы диверсификации производства. Применение этих устройств обеспечивает полную дезинфекцию опасных медицинских отходов, существенно снижая риски возникновения очагов скопления вируса и позволяя обезопасить труд медицинского персонала в условиях борьбы с пандемией. Установки полностью соответствуют действующим требованиям к обращению с медицинскими отходами», – рассказал генеральный директор АО «КРЭТ» Николай Колесов.

Ранее Минздрав РФ выпустил разъяснения, согласно которым при лечении пациентов с COVID-19 медучреждения должны руководствоваться санитарно-эпидемиологическими требованиями к обращению с медицинскими отходами класса В (СанПин 2.1.7.2790-10).

gmpnews