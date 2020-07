Kodak получил от правительства США кредит в $765 млн на организацию фармпроизводства Британия заключила сделку с GSK/Sanofi о поставках 60 млн доз вакцины от COVID-19 » Вакцина против коронавируса от компании Moderna может стоить 50-60 долларов Компания Moderna Inc планирует установить цену на свою противокоронавирусную вакцину в размере $50-60 за курс, это выше, чем предлагают другие производители вакцин, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Financial Times. Эта цена будет применяться как к Соединенным Штатам, так и к другим странам с высоким уровнем дохода. Представитель Moderna заявил, что компания ведет переговоры с правительствами разных стран о потенциальных поставках её вакцины mRNA-1273, но при этом не сообщается никаких подробностей о ценах, «учитывая конфиденциальный характер обсуждений и контрактов». Предлагаемая разработчиком вакцины цена в 50-60 долларов за курс, или 25-30 долларов за дозу, является более высокой, чем предложенная компанией Pfizer Inc и ее немецким партнером BioNTech, которая определяется по сделке на 1,9 млрд долларов с правительством США, где в итоге выходит $39 за курс или $19,50 за дозу. Ранее компании Pfizer, Moderna и Merck & Co (известная за пределами США и Канады как MSD) заявляли, что планируют продавать свои вакцины с прибылью, однако некоторые производители лекарств, включая Johnson & Johnson, объявили о планах продавать свои вакцины на некоммерческой основе. gmpnews