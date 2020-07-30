«Матрица фарммаркировки» вышла в свет

Варианты решений по маркировке могут быть реализованы в зависимости от технологической оснащенности предприятия, особенностей производственного цикла, системы менеджмента качества и требований к поставщикам оборудования и программного обеспечения. В июне 2020 свет увидело первое системное издание «Матрица фарммаркировки 2.0.2.0. Производство и импорт ЛП», охватывающее вопросы маркировки и мониторирования движения лекарственных препаратов в системе российского здравоохранения и лекарственного обеспечения.

Автор методического издания – Дмитрий Баглей – директор по продукту/проекту PharmaTrace, один из самых востребованных и авторитетных экспертов в области маркировки и мониторинга лекарственных препаратов. Проанализировав рынок и основываясь на собственном опыте проектирования и внедрения Track&Trace-систем в более чем 25 фармацевтических компаниях, включающих кастомизированные проекты для компаний Большой фармы, он обобщил, систематизировал и проанализировал предложенные на рынке виды программных решений. Публикуем синопсис одной из глав книги:

«После активной фазы эксперимента по маркировке произошел закономерный рост числа предложений в сфере информационных технологий и прослеживаемости лекарственных препаратов, проведенный анализ рынка позволяет разделить все программные решения на виды и квалифицировать их следующим образом:

Базовые адаптеры – сами по себе не имеют специальной логики проверки возможности совершения операций и контроллеров управления интеграционными потоками, решения данного класса зачастую представляют собой стандартные, иногда примитивные адаптеры или интеграционные модули, которые обеспечивают преобразование данных из форматов учетных систем и решают простые задачи.

«Коробочные» системы прослеживаемости – подобные решения обладают не только адаптерами для взаимодействия с ФГИС МДЛП, в состав данных систем в обязательном порядке уже включаются так называемые репозитории серийных номеров. Для целей контроля интеграционного взаимодействия с ФГИС МДЛП все сообщения направляются строго последовательно, посредством единой очереди сообщений, операции могут быть отправлены в ФГИС МДЛП исключительно после положительного ответа предыдущей операции.

Интеграционные решения – у подобных решений можно встретить контроллеры информационного взаимодействия, способные обеспечивать мониторинг выполняемых обменов. В то же время далеко не все интеграционные решения могут обеспечить распараллеливание информационных потоков, сообщения преимущественно направляются строго последовательно посредством единой очереди сообщений, выделенной под конкретного участника взаимодействия.

Умные «smart» платформы – данный класс представляют B2B-платформы и экосистемы, управление потоками документов, контроль процессов, выстраивание асинхронных сообщений в логическую последовательность, додумывание операций – это далеко не полный перечень функций платформ подобного класса. С использованием открытых экосистем участники смогут не просто осуществлять регистрацию сведений, но и более системно подходить к управлению цепочками поставок, мониторингу обеспеченности конечных потребителей и многому другому.

Резюмируя, можно сказать, что внедрение новых технологий на производственных предприятиях и в торговых организациях с целью выполнения требований государственных органов для обеспечения прослеживаемости статусов серийных номеров позволит создать возможности, о которых ранее, возможно, предприятие не задумывалось и не включало в свою стратегию развития информационных технологий, создавая перспективы справочных и информационных сервисов».

«Издание наверняка поможет разобраться в регуляторных требованиях и технологических тонкостях организации и функционировании системы мониторинга и репортирования движения маркированных лекарственных препаратов, – отмечает редактор книги, генеральный директор компании «Лекарственная экосистема» и сопредседатель Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ) Герман Иноземцев. – Книга полностью посвящена новым для фармацевтической отрасли России вопросам всеобщей, но при том уникальной маркировки лекарственных препаратов и их прослеживаемости на протяжении всего жизненного цикла продукта».

PharmaTrace – инновационная IT-компания, разработчик облачной B2B платформы в сфере производственной и складской логистики товаров под брендом Check, Trace&Track (CTT). Компания предоставляет услуги и программные решения для участников фармацевтического рынка, включая производственные, логистические, оптовые компании и розничные фармсети. Команда экспертов PharmaTrace принимает участие в проекте по маркировке с самого его начала.

Источник: PharmaTrace

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